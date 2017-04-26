İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 10:00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Ahmet Kaşif başkanlığında toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, UBP Grubu Adına UBP Gazimağusa Milletvekili Dursun Oğuz, DP Grubu Adına DP Lefkoşa Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, Bağımsız Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, Bağımsız Gazimağusa Milletvekili Hakan Dinçyürek ve Bağımsız Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz’ün sunduğu Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni görüştü. Komite, Yasa Önerisi ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantıda devam edecek.

Komitesi toplantısına davetli olarak, öneri Sahibi UBP Gazimağusa Milletvekili Dursun Oğuz, Maliye Bakanlığı, Personel Dairesi, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi ve Hür-İş Sendikası’ndan yetkililer katıldı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkanı Ahmet Kaşif, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ahmet Gülle, DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, UBP Milletvekili Esat Ergün Serdaroğlu ve CTP Milletvekili Erkut Şahali katıldı. Komite toplantısında Bağımsız Milletvekili Menteş Gündüz de yer aldı.