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24 Şubat 2017 Cuma 12:37

İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Harita Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve&nbsp; “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı” nı görüştü.

İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
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İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Harita Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve  “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı” nı görüştü.

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 10:00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Ahmet Kaşif başkanlığında toplandı. 

Meclis Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, komite, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ,“Harita Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve  “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile ilgili çalışmalarının madde madde görüşülmesini tamamladı, ancak oylaması bir sonraki toplantıda yapılacak. 

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkanı Ahmet Kaşif, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ahmet Gülle, DP-UG Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, UBP Milletvekili Esat Ergün Serdaroğlu  ve CTP Milletvekili Erkut Şahali  katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak, Cumhurbaşkanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’ndan (YÖDAK) yetkililer de katıldı.

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