banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98315
ALTIN
234.618
DOLAR
6.1049
STERLİN
8.0309
EURO
7.1626
Kaplıca- Mersinlik Sahilinde Bulunan Cesetin, Veysel Çoşkun’a Ait Olduğu Tespit Edildi
Kaplıca- Mersinlik Sahilinde Bulunan Cesetin,...
Cumhurbaşkanı Akıncı New York’ta
AKINCI NEW YORK’TA
Sakarya'yı üzen ölüm
SAKARYA'YI ÜZEN ÖLÜM
Aydeniz İnterpol tarafından aranıyor
AYDENİZ İNTERPOL TARAFINDAN ARANIYOR
banner282

İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı

ESNAF VE ZANAATKARLAR ODASI YASA TASARISI’NIN GÖRÜŞMELERİNE DEVAM EDİLİYOR

İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı

ESNAF VE ZANAATKARLAR ODASI YASA TASARISI’NIN GÖRÜŞMELERİNE DEVAM EDİLİYOR

26 Eylül 2018 Çarşamba 13:16
İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı

ESNAF VE ZANAATKARLAR ODASI YASA TASARISI’NIN GÖRÜŞMELERİNE DEVAM EDİLİYOR


Halkın Partisi (HP) Milletvekili Komite Başkanı Jale Refik Rogers başkanlığında toplanan Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasa Tasarısı’nı görüşmeye devam etti.


Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün toplandı.   Komite gündeminde bulunan, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasa Tasarısı’nı madde madde görüştü. Komite tasarıyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantıda da devam edecek. 


Komite toplantısına davetli olarak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’ndan yetkililer katıldı. 


Komite Başkanı HP Milletvekili Jale Refik Rogers’ın yanı sıra toplantıda, UBP Milletvekili Komite Başkan Vekili Menteş Gündüz, UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve HP Milletvekili Hasan Topal da bulundu. 

Son Güncelleme: 26.09.2018 16:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu-iş, Üyelerinin “Kıdem Tazminatı Haklarını” Kaybetmemesi İçin Gerekli Tüm Hukuki Hakları Sonuna Kadar Kullanacağını Duyurdu
Kamu-iş, Üyelerinin “Kıdem Tazminatı Haklarını” Kaybetmemesi İçin Gerekli Tüm Hukuki Hakları Sonuna Kadar Kullanacağını Duyurdu
Kıbrıs Türk Tabipleri Odası “Komplikasyon Mu? Malpraktis Mi?” Konulu Konferans Düzenledi
Kıbrıs Türk Tabipleri Odası “Komplikasyon Mu? Malpraktis Mi?” Konulu Konferans Düzenledi
KTGB Olağan Genel Kurulu Cumartesi Günü Yapılacak
KTGB Olağan Genel Kurulu Cumartesi Günü Yapılacak
Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Töre, Eğitimciler Sendikasını Kabul Etti
Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Töre, Eğitimciler Sendikasını Kabul Etti
Kaplıca- Mersinlik Sahilinde Bulunan Cesetin, Veysel Çoşkun’a Ait Olduğu Tespit Edildi
Kaplıca- Mersinlik Sahilinde Bulunan Cesetin, Veysel Çoşkun’a Ait Olduğu Tespit Edildi
Telsim Ortaokul Ve Liselerarası 9. Atatürk Kompozisyon Yarışması’na Başvurular Başladı
Telsim Ortaokul Ve Liselerarası 9. Atatürk Kompozisyon Yarışması’na Başvurular Başladı
Meteoroloji Dairesi: “Hava Açık En Yüksek Sıcaklık 35 Derece Dolaylarında Olacak”
Meteoroloji Dairesi: “Hava Açık En Yüksek Sıcaklık 35 Derece Dolaylarında Olacak”
Bağımsızlık Yolu Ombudsman Dizdarlı’yı Ziyaret Etti
Bağımsızlık Yolu Ombudsman Dizdarlı’yı Ziyaret Etti
Girne’de 3 Günlük Çarşı Şenliği Düzenleniyor
Girne’de 3 Günlük Çarşı Şenliği Düzenleniyor
KTOEÖS, “AB Ülkelerinde Öğrenim Gören Öğrenciler İçin” AB Yetkilileriyle Görüştü
KTOEÖS, “AB Ülkelerinde Öğrenim Gören Öğrenciler İçin” AB Yetkilileriyle Görüştü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim