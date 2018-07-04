İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı

GÜNDEMDE, KANSER HASTALIĞI BİLDİRİM İLE LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLİK BÜROLARI VE ŞİRKETLERİ YASA TASARILARI VARDI

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, “Kanser Hastalığı Bildirim Yasa Tasarısı” ile “Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Büroları ve Şirketleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, komite bugün saat 11.00’de HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında toplandı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Resmiye Canaltan, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.

Komite toplantısında davetli olarak İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Evrensel Hasta Hakları Derneği, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden yetkililerle Çağan Akansu ile Uğraş H. Arslan da katıldı.

“Kanser Hastalığı Bildirim Yasa Tasarısı” ve “Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Büroları ve Şirketleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı” bir sonraki toplantıda ele alınmaya devem edilecek.

