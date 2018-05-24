İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, komite, gündeminde bulunan, “Yavuz Çıkarma Plajı Tarihi ve Doğal Alanın Korunması Yasa Önerisi”ni, “İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı, “Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ve “Anayasanın 159'uncu Maddesinin (1)'inci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Mülkiyet Hakkı Herhangi Bir Gerçek veya Devlet Dışındaki Tüzel Kişiye Ait Olmayan ve Tasarruf Hakkı Halen Bir Gerçek veya Tüzel Kişiye veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletine Ait Bulunan Taşınmaz Mallar Üzerindeki Hakların Devri ve Kaydedilmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü.



HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığındaki toplantı, UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Menteş Gündüz, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ve HP Milletvekili Hasan Topal’ın katılımıyla yapıldı.Komite toplantısına, davetli olarak, öneri sahipleri adına UBP Milletvekili Hasan Taçoy’un yanısıra, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi yetkilileri katılıp, görüş ve önerilerini sundular.