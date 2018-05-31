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İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Tasarıyı Onayladı

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında toplandı ve 4 tasarıyı onayladı

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Tasarıyı Onayladı

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında toplandı ve 4 tasarıyı onayladı

31 Mayıs 2018 Perşembe 17:31
İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Tasarıyı Onayladı


Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında toplandı ve 4 tasarıyı onayladı.
Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre komite, “İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Anayasanın 159’uncu Maddesinin (1)’inci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Mülkiyet Hakkı Herhangi Bir Gerçek veya Devlet Dışındaki Tüzel Kişiye Ait Olmayan ve Tasarruf Hakkı Halen Bir Gerçek veya Tüzel Kişiye veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletine Ait Bulunan Taşınmaz Mallar Üzerindeki Hakların Devri ve Kaydedilmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oyçokluğu; “Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı da oybirliği ile kabul etti.

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Komite, gündeminde bulunan “Turizm ve Seyahat Acenteleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile ilgili çalışmalarına ise bir sonraki toplantıda devam edecek.
Komite toplantısına davetli olarak Başbakanlık, Turizm ve Çevre Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu, KTAMS, KAMU-SEN, MEMUR-SEN, HAK-SEN, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği, Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği ve Kıbrıs Türk Rehberler Birliği’nden yetkililer de katıldı.
HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığındaki toplantıyaaynı partiden Hasan Topal, UBP milletvekilleri Menteş Gündüz, Özdemir Berova ve Resmiye Canaltay ile CTP milletvekilleri Sıla Usar İncirli ve Fazilet Özdenefe katıldı.
 

Son Güncelleme: 31.05.2018 20:51
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