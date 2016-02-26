İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi İle Ab Uyum Yasa Tasarılarını Görüşen Ad-hoc Komite Toplandı

Cumhuriyet Meclisi’ndeki İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi ile Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite bu sabah toplandı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi saat 10.00’da CTP Lefkoşa Milletvekili Ahmet Gülle başkanlığında toplanarak, gündeminde bulunan “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları ) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı” nı görüştü.

İlk olarak, “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları ) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele alan komite, tasarıyı bir sonraki toplantıda görüşmeye devam edecek.

Tasarı, hemşire ve acil uzmanlık gerektiren hekim kadrolarında kadro sayı artırımını düzenlemeyi amaçlıyor.

Komite toplantısına davetli olarak, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Personel Dairesi, KTAMS, KAMU-SEN, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Tıp-İş, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’ndan yetkililer katıldı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, daha sonra, “Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı” nı görüştü. Komite ilgili Yasa Tasarısını bir sonraki toplantıda ele almaya devam edecek.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısı, CTP Milletvekili Komite Başkanı Ahmet Gülle, DPUG Milletvekili Komite Başkan Vekili Menteş Gündüz, CTP Milletvekili Hüseyin Erçal, UBP Milletvekili Ahmet Kaşif ve UBP Milletvekili Esat Ergün Serdaroğlu’nun katılımıyla yapıldı.

AB UYUM YASA TASARILARI

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite de saat 10.00’da CTP Milletvekili Armağan Candan başkanlığında toplandı.

Komite, gündeminde bulunan, Avrupa Birliği veteriner mevzuatı çerçevesinde hazırlanan “Veteriner Hizmetleri Yasa Tasarısı”nı madde madde görüşmeye devam etti. Komite, Veteriner Hizmetleri Yasa Tasarısı’na ilişkin sekinci toplantıyı gerçekleştirdi.

Tasarı, ülkedeki veteriner hizmetleri alanındaki eksikliklerin giderilmesi, hayvan sağlığı, hayvan refahı ve halk sağlığının korunması, ülkede üretilen ürünlere güven temin edilmesi ve hayvansal gıdaların ticareti de dahil olmak üzere veteriner hizmetlerinin sağlıklı gelişebilmesi için AB kuralları çerçevesinde düzenlemeler içeriyor.

Komite toplantısına davetli olarak, Veteriner, Hayvancılık, Çevre ve Temel Sağlık Hizmetleri Daireleri ve AB Koordinasyon Merkezi’nden temsilciler katıldı.

Komite toplantısı, Komite Başkanı CTP Milletvekili Armağan Candan, Komite Başkan Vekili DPUG Milletvekili Fikri Ataoğlu, CTP Milletvekili Mehmet Çağlar ve UBP Milletvekili Ersan Saner’in katılımıyla yapıldı.