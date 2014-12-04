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İdare Amirliğine Menteş Gündüz Seçildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk olarak, “Digitech İletişim Ltd’e yapılan Stopaj Vergisi Uygulaması ile ilgili Meclis Araştırma Komitesinin, İçtüzüğün 114’üncü Maddesinin (6)’ncı Fıkrası Kuralları Uyarınca Hazırlanan Çalışmalarını Sonuçlandırmamasına İlişkin Raporu” ele alındı.

İdare Amirliğine Menteş Gündüz Seçildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk olarak, “Digitech İletişim Ltd’e yapılan Stopaj Vergisi Uygulaması ile ilgili Meclis Araştırma Komitesinin, İçtüzüğün 114’üncü Maddesinin (6)’ncı Fıkrası Kuralları Uyarınca Hazırlanan Çalışmalarını Sonuçlandırmamasına İlişkin Raporu” ele alındı.

04 Aralık 2014 Perşembe 09:45
İdare Amirliğine Menteş Gündüz Seçildi
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DIGITECH İLETİŞİM LTD’E YAPILAN STOPAJ VERGİSİYLE İLGİLİ RAPOR YENİDEN DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE KOMİTEYE GÖNDERİLDİ

İDARE AMİRLİĞİNE MENTEŞ GÜNDÜZ SEÇİLDİ

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk olarak, “Digitech İletişim Ltd’e yapılan Stopaj Vergisi Uygulaması ile ilgili Meclis Araştırma Komitesinin, İçtüzüğün 114’üncü Maddesinin (6)’ncı Fıkrası Kuralları Uyarınca Hazırlanan Çalışmalarını Sonuçlandırmamasına İlişkin Raporu” ele alındı.

Komite Başkanı Birikim Özgür, rapor konusunda komitenin çalışmalarını sonuçlandıramadığı bilgisini vererek, Komite’nin, bütçe görüşmelerinden sonra toplanarak konuyu sonuçlandırması yönünde mutabakat sağlandığını kaydetti.

Özgür, raporun komiteye geri alınmasını önerdi.

Önerinin milletvekillerinin onaya sunulması aşamasında söz alan TDP Milletvekili Mehmet Çakıcı, henüz sonuçlanamadığını ancak önemli bir konu olduğunu ifade ederek, vergi affı adı altında affedilen miktarın az bir miktar olmadığını söyledi.

Çakıcı, bu verginin kesilmemesi için kimlerin devreye girdiğini merak ettiğini ifade etti.

Ek süre talebine olumlu baktıklarını, zamana ihtiyaç olduğunu ve bu çalışmanın ileri taşınması gerektiğini belirten Çakıcı,  iyi niyetle bu konuyu sonuçlandıracaklarına inanç belirtti. Bu konunun herkese ders olması temennisinde de bulunan Çakıcı, öneriye olumlu oy vereceklerini kaydetti.

Çakıcı, BRT ve KTHY, CAS gibi kuruluşlardaki çalışanların hakları verilemezken bir işletmeye vergi affı getirilmesinin kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Daha sonra onaya sunulan öneri oy birliğiyle kabul edildi ve rapor yeniden değerlendirilmek üzere komiteye geri gönderildi.

İDARE AMİRLİĞİ SEÇİMİ

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra boşalan idare amirliği için seçime geçildi. DP-UG Milletvekili Menteş Gündüz’ün önerildiği idare amirliği için salonda kurulan sandıkta milletvekilleri oylarını kullandı.

Seçim sonucunda Gündüz, 37 kabul, 7 red oyuyla, oyçokluğuyla idare amirliğine seçildi.

Toplantıda daha sonra güncel konuşmalara geçildi.




Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs ManşetMeclis Genel Kurulu Toplandı
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