İçme Ve Zirai Suya İlişkin Kuralları Belirleyen Tüzük Resmi Gazete’de Yayımlandı

TÜZÜĞE GÖRE BELEDİYELERİN ABONELERİNE SAĞLAYACAĞI SUYUN ÜCRET TARİFESİ DEVLETİN ONAYINA TABİİ…



BELEDİYELERİN DEVLETE ÖDEYECEĞİ ÜCRET TARİFESİ DAİRE TARAFINDAN BELİRLENECEK

Su İşleri Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasası altında “İçme Suyu ve Zirai Suyun Kullanımı, Dağıtımı ve Hak Sahipliği ile Ücret Tarifelerinin Saptanması ve Tahsiline İlişkin Kurallar Tüzüğü” dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Yerel su kaynaklarını, su tesislerini ve Türkiye Cumhuriyeti’nden temin edilen suyu kapsayan tüzüğün amacı; içme suyu ve zirai suyun kullanımı, dağıtımı ve hak sahipliği ile ücret tarifelerinin saptanması ve tahsiline ilişkin kuralların belirlenmesi.



Tüzükte, belediyelerin abonelerine sağlayacağı suyun ücret tarifesinin devletin onayına tabii olduğu ve belediyelerin devlete ödeyeceği ücret tarifesinin daire tarafından belirleneceği yer alıyor.



Belediyeler tarafından içme suyu için ödenecek ücrete ilişkin maddenin ikinci fıkrasında, dairenin belediyelere verilen içme suyu miktarını ana depo, depo giriş ve/veya çıkışlarına ve/veya şebekelerinin belli yerlerine takılacak sayaçlarla ölçeceği ve dairenin sayaçlarda geçen içme suyu miktarını metre küp cinsinden tutanakla kayıt altına alacağı belirtiliyor.



SU ÜCRET TARİFESİ…

Tüzükte, Türkiye Cumhuriyeti’nden temin edilen suyun ulaştırıldığı yerlerde belediyelere uygulanacak içme suyu ücret tarifesine ilişkin şu bilgi veriliyor:

“Türkiye Cumhuriyeti’nden temin edilen suyun yukarıdaki ikinci fıkrada belirtilen yöntemlerle ölçülen su miktarına belediyeler tarafından ödenecek birim fiyat ücret tarifesi metre küpü 2.30 TL.



Türkiye Cumhuriyeti’nden temin edilen suyun ulaşmasına rağmen yerel su kaynaklarından su sağlamaya devam eden belediyeler tarafından, yukarıdaki ikinci fıkrada belirtilen yöntemlerle ölçülen su miktarına ödenecek ücret tarifesi metre küpü 2.30 TL.



Türkiye Cumhuriyeti’nden temin edilen suyun ulaşmadığı yerlerde belediyelere uygulanacak içme suyu ücret tarifesi;

Kullanım hakkı devredilen ve işletmesi belediyeler tarafından yapılan, yerel su kaynaklarından su sağlayan belediyeler yukarıdaki ikinci fıkrada belirtilen yöntemlerle ölçülen su miktarına ödenecek ücret tarifesi metre küpü 1.00 TL.

Kullanım hakkı devredilmeyen ve işletmesi daire tarafından yapılan yerel su kaynaklarından su sağlanan belediyeler yukarıdaki ikinci fıkrada belirtilen yöntemlerle ölçülen su miktarına ödenecek ücret tarifesi metre küpü 1.80 TL’dir”



Zirai su abonelerine daire tarafından uygulanan ücret tarifesi ise şöyle:

“Yerel su kaynaklarına ödenecek ücret tarifesi meteküpü 0.95 TL

Türkiye Cumhuriyeti’nden temin edilen su için ödenecek ücret tarifesi meteküpü 0.95 TL”