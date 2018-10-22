İçişleri Bakanlığı Ve Kktc Telsim Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

TELSİM, MUHACERET DAİRESİ’NİN OTOMASYON SİSTEMİNDE SMS’LE BİLGİLENDİRME KANADINA SPONSOR OLDU



Lefkoşa, 22 Ekim 18 (.): İçişleri Bakanlığı ve KKTC Telsim arasında iş birliği protokolü imzalandı.



Bakanlıktan verilen bilgiye göre, KKTC Telsim, Muhaceret Dairesi’nin, öğrencilerin online başvuru ve takip sistemi için hazırladığı otomasyon sisteminde, SMS ile bilgilendirme kanadına sponsor oldu.



Protokole İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve KKTC Telsim Genel Müdürü Cenk Alper imza koydu.



BAYBARS: “KKTC TELSİM’İN SMS DESTEĞİ İLE BÜYÜK BİR KOLAYLIK SAĞLANACAK”



İçişleri Bakanı Baybars, öğrencilere online başvuru süreçlerini SMS ile bilgilendirerek, büyük bir kolaylık sağlanacağını ifade etti.



Baybars, Online Başvuru Sistemi ile SMS bilgilendirilmesinin hem sağlıklı kayıt oluşturmak hem de bilgilendirme konusunda önemli bir adım olduğunu vurguladı. KKTC Telsim’in SMS desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Baybars, destekleri için KKTC Telsim’e teşekkür etti.



ALPER: “ÜLKEYE DEĞER KATAN PROJELERDE YER ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ



KKTC Telsim Genel Müdürü Cenk Alper de İçişleri Bakanlığı’nın online muhaceret sistemine SMS desteği vermekten dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.



Her zaman müşterilerin günlük hayatını kolaylaştıran ve yarına hazırlayan projelere destek olduklarını söyleyen Alper, sadece ticari gelir getiren değil, ülkeye ve insanlara değer katan projelerde yer almaya devam edeceklerini belirtti.



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