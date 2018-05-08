İçişleri Bakanlığı Lefke’de Dün Yaşanan Doludan Zarar Görenler İçin Çalışma Başlattı



OLUŞTURULAN KRİZ MASASI 11 MAYIS’A KADAR BAŞVURU KABUL EDECEK



Lefkoşa, 8 Mayıs 18 : İçişleri Bakanlığı, Lefke’de dün yaşanan doludan zarar görenler için hasar tespiti çalışması başlattı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu çerçevede Lefke Kaymakamlığı tarafından Yedidalga Muhtarlık ofisinde oluşturulan kriz masasına başvuran vatandaşların hasar tespitleri yapılacak. Başvurular, 11 Mayıs Cuma gününe kadar kimlik fotokopileri, tarla koçanı veya kira sözleşmeleriyle birlikte dilekçe formu doldurularak yapılabilecek.

Açıklamaya göre Cuma gününden sonra ise başvurular Lefke Kaymakamlığı’na yapılabilecek.

(DOĞ/ÖK)

