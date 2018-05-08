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İçişleri Bakanlığı Lefke’de Dün Yaşanan Doludan Zarar Görenler İçin Çalışma Başlattı

OLUŞTURULAN KRİZ MASASI 11 MAYIS’A KADAR BAŞVURU KABUL EDECEK

İçişleri Bakanlığı Lefke’de Dün Yaşanan Doludan Zarar Görenler İçin Çalışma Başlattı

OLUŞTURULAN KRİZ MASASI 11 MAYIS’A KADAR BAŞVURU KABUL EDECEK

08 Mayıs 2018 Salı 14:58
İçişleri Bakanlığı Lefke’de Dün Yaşanan Doludan Zarar Görenler İçin Çalışma Başlattı

OLUŞTURULAN KRİZ MASASI 11 MAYIS’A KADAR BAŞVURU KABUL EDECEK

Lefkoşa, 8 Mayıs 18 : İçişleri Bakanlığı, Lefke’de dün yaşanan doludan zarar görenler için hasar tespiti çalışması başlattı.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu çerçevede Lefke Kaymakamlığı tarafından Yedidalga Muhtarlık ofisinde oluşturulan kriz masasına başvuran vatandaşların hasar tespitleri yapılacak. Başvurular, 11 Mayıs Cuma gününe kadar kimlik fotokopileri, tarla koçanı veya kira sözleşmeleriyle birlikte dilekçe formu doldurularak yapılabilecek.
Açıklamaya göre Cuma gününden sonra ise başvurular Lefke Kaymakamlığı’na yapılabilecek.
(DOĞ/ÖK)
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