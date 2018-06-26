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İçişleri Bakanlığı’dan Derneklere “tüzüklerinizi Tadil Edin” Çağrısı

YENİDEN TESCİL BAŞVURU SÜRESİ 31 ARALIK 2018’E KADAR UZATILDI

İçişleri Bakanlığı’dan Derneklere “tüzüklerinizi Tadil Edin” Çağrısı

YENİDEN TESCİL BAŞVURU SÜRESİ 31 ARALIK 2018’E KADAR UZATILDI

26 Haziran 2018 Salı 13:13
İçişleri Bakanlığı’dan Derneklere “tüzüklerinizi Tadil Edin” Çağrısı
YENİDEN TESCİL BAŞVURU SÜRESİ 31 ARALIK 2018’E KADAR UZATILDI

“GEREĞİNİ YAPMAYAN DERNEKLERE 1 OCAK 2019 İTİBARIYLA YASANIN KENDİLİĞİNDEN SONA ERME KURALLARI UYGULANACAK”

Lefkoşa, 26 Haziran 18 : İçişleri Bakanlığı, tüm dernekleri tüzüklerini tadil ederek yeniden tescil ettirmek için ilçe kaymakamlıklarına başvurmaya çağırarak, başvuru tarihinin 31 Aralık 2018’e kadar uzatıldığını duyurdu.  

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Bakanlık, “Gereğini yapmayan derneklere 1 Ocak 2019 itibarıyla yasanın kendiliğinden sona erme kuralları uygulanacak” uyarısında da bulundu.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“23/2016 Dernekler Yasası’nda Geçici 1. madde değiştirilerek 31 Arallık 2017 tarihine kadar tüm derneklerin tüzüklerini tadil ederek söz konusu yasaya uyarlamaları gerektiği hususu 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatılmıştır. Tüm dernekler tüzüklerini tadil ederek ilçe kaymakamlıklarına başvuru yapmak zorundadırlar. Tüzüğü, yasanın aradığı şartlara uyan dernekler de başvurularını ilgili ilçe kaymakamlıklarına yapmak zorundadırlar.
31 Aralık 2018 tarihine kadar ilçe kaymakamlıklarına yeni tescil amaçlı başvurularını yapmayan dernekler 1 Ocak 2019 tarihi itibarı ile yasanın kendiliğinden sona erme kuralları uygulanacaktır.”

(RÇ/FEZ)


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