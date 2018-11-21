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İçişleri Bakanlığı “cinsiyet Odak Noktası” Personelini Hıfsiye Öztoprak Olarak Belirledi

Lefkoşa, 21 Kasım 18 : İçişleri Bakanlığı, Toplumsal Cinsiyet Dairesi Yasası’nın öngördüğü “Cinsiyet Odak Noktası” personelini Hıfsiye Öztoprak olarak belirlediğini bildirdi. 

İçişleri Bakanlığı “cinsiyet Odak Noktası” Personelini Hıfsiye Öztoprak Olarak Belirledi

Lefkoşa, 21 Kasım 18 : İçişleri Bakanlığı, Toplumsal Cinsiyet Dairesi Yasası’nın öngördüğü “Cinsiyet Odak Noktası” personelini Hıfsiye Öztoprak olarak belirlediğini bildirdi. 

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:50
İçişleri Bakanlığı “cinsiyet Odak Noktası” Personelini Hıfsiye Öztoprak Olarak Belirledi
Lefkoşa, 21 Kasım 18 : İçişleri Bakanlığı, Toplumsal Cinsiyet Dairesi Yasası’nın öngördüğü “Cinsiyet Odak Noktası” personelini Hıfsiye Öztoprak olarak belirlediğini bildirdi. 
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars yazlı açıklamasında, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin kuruluş süreci devam ederken, sürecin hızlandırılması ve birçok kadın örgütünün mücadelesi ve emeğiyle güçlenerek ortaya çıkan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği çerçevesindeki bilincin biran önce kurumsallaşmasını önemsediklerini kaydetti. 
Dairenin vakit kaybetmeden faaliyetlerine başlamasının elzem olduğu bilinciyle üzerlerine düşen görevleri yapmaya devam edeceklerini ifade eden Baybars, şöyle devam etti: 
“Bu bağlamda, evrensel olarak çok önemli mücadeleler sonucunda ortaya çıkan uluslararası sözleşme, kararlar ve direktiflerin ülkemizde de hızlıca hayata geçirilmesi için makro düzeyde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairemizin bir an önce çalışmalarına başlamasını çok hayati buluyoruz.
Bu hususta, Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik Her Türlü Ayrımcılığı Önleme Sözleşmesi (CEDAV), alınan uluslararası kararlar, AB direktifleri, kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi, bireylerin cinsiyetine, cinsel yönelimine ve cinsiyet kimliğine bağlı olarak maruz kaldıkları ayrımcılıkları gidermek, yaşamın her alanında eşit haklara sahip bireyler olarak hak ve özgürlüklerini icra etmelerini sağlamak, insan hakları temelinde fırsat ve kaynaklara erişimini güvence altına almak, kadınları her türlü şiddetten ve cinsel sömürüden korumak için çalışacak olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi ile bu mücadelede bilincin kamusal alanda yaygınlaşması, yerleşmesi ve yasanın oluşmasında katkıları olan tüm kadın örgütlerimize bakanlığım adına teşekkür ederim.”
Baybars, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği bağlamında İçişleri Bakanlığı olarak tüm paydaşlarla her zaman istişare içinde olmak, bu ortak mücadeleyi daha da güçlendirmek kararlılığında olduklarını belirterek, “Bu bağlamda İçişleri Bakanlığı bünyesinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairemizle koordineli çalışmaların yürütülmesi ve bakanlığımızın üzerine düşen görevleri hızlıca yerine getirebilmesi amacıyla Şehir Planlama Dairesi personeli Hıfsiye Öztoprak, Cinsiyet Odak Noktası Personeli olarak belirlenmiştir” dedi. 
Toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının makro düzeyde uygulanabilmesi için üç bakanlıkta  (içişleri, Eğitim ve Maliye) Cinsiyet Odak Noktalarının kurulması ve bu noktaların  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi ile koordineli bir şekilde çalışması planlanıyor. Öztoprak’ın görevlendirilmesi de bu çerçevede gerçekleştirildi.

(EMR/HÖ)                FOTOĞRAFLI

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