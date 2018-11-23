İçişleri Bakanlığı Bütçesi Onaylandı

Lefkoşa, 22 Kasım 18 (.): Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi dün akşam geç saatlere kadar süren toplantısında İçişleri Bakanlığı bütçesini de onayladı.

Komite’de, 287 milyon 957 bin 400 TL olan İçişleri Bakanlığı bütçesi 1 milyon 500 bin TL’lik artışla 289 milyon 457 bin 400 TL olarak oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantıya İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da katıldı.

CANALTAY

İçişleri Bakanlığı bütçesi konusunda ilk sözü alan UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, Gazimağusa’da geçen akşam emirnamelerle ilgili yapılan toplantıya değinerek, emirname ve toplantı hakkında eleştirilerde bulundu.

Canaltay, tartışılması gerekenin ada ülkelerinde yatay mı, dikey büyüme mi olması gerektiği olduğuna işaret ederek, buna karar verilememişken emirnamenin tartışılmasını yanlış bulduğunu kaydetti.

Hapishanelerdeki çocuk suçluların nerelerde yattıklarını soran Canaltay, çocuk suçluların çağ dışı bir ortamda kaldıklarına işaret etti.

Canaltay, hapishanelerde her geçen gün suçluların arttığını, nüfus için giriş çıkışlara bir denetim getirilmesi gerektiğini kaydetti.

ATUN

UBP Milletvekili Sunat Atun, İçişleri Bakanlığı’nın büyük bir bakanlık olduğuna işaret ederek, İçişleri Bakanlığı’nın ülke ekonomisi için önemli manası olan bakanlıklardan olduğunu ifade etti.

Atun, Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi emirnamesi konusuna değinerek, emirnamenin yatırım yapmamaya hizmet ettiğini söyledi.

Üç bölgenin kendine has özellikleri, ekonomik dokusu olduğuna işaret eden Atun, üç yerleşim biriminin tek bir emirnameyle yönetilmesinin hangi akla hizmet ettiğini anlamadıklarını kaydetti.

Ülkenin yabancı yatırımcının kaynaklarına ihtiyacı olduğuna ifade eden Atun, İçişleri Bakanlığı’nın konuyu sil baştan değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

OĞUZ

UBP Milletvekili Dursun Oğuz, vatandaşlık konusuna değinerek, bazı vatandaşlıkların iptal edildiğini ve konunun yargıya taşındığını anımsattı.

Burada amacın ne olduğunu soran Oğuz, 175 kişinin vatandaşlığının neden iptal edildiğinin açıklanmasını istedi ve konun sürüncemede kalmasını eleştirdi.

Vatandaşlıklar konusunda, insani boyuttaki mağduriyetlerin giderilmesi için İçişleri Bakanlığı’ndan kolaylık beklediklerini ifade eden Oğuz, kırsal kesim arsalarına talepler konusunda da bilgi istedi.

Emirnameler konusuna da değinen Oğuz, yeni emirnamede değil de, mevcut emirnamede değişiklik yapılsaydı halkın gözünde daha iyi olabileceğini söyledi.

Oğuz, mevcut emirnameyi iyileştirici veya imar planına dönüştürücü neler yapıldığı hakkında bilgi istedi.

Cezaevi konusunda yapılan çalışmaları soran Oğuz, yerel yönetimlerle ilgili yasanın hazır olup olmadığını da sordu.

SUCUOĞLU

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın çok geniş, büyük bir bakanlık olduğuna işaret ederek, emirnameler konusuna değindi.

Sucuoğlu, ambargolar altındaki ülkenin, yatırım anlamında çok cazip bir bölge olmadığına işaret ederek, burada dikkatli ve geleceği düşünerek hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Gazimağusa’da emirnameler konusunda yapılan toplantı konusunda eleştirilerde bulunan Sucuoğlu, izinler verilirken, izin verilecek noktaların iyi belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Yurttaşlık konusuna da değinen Sucuoğlu, muhalefetteyken “yapacağız” denilen işlerin iyi düşünülmesi gerektiğini kaydetti.

Yüz kızartıcı olmayan, hafif ve sıkıntı yaratmayacak suçlar için zaman zaman affın düşünülebileceğini de dile getiren Sucuoğlu, kaymakamlıklarda yaşanan sıkıntılara da değindi.

Sucuoğlu, kır bekçiliği konusunun yeniden gündeme taşınmasını isteyerek, gece kulüpleri çalıştayı konusundaki görüşlerini ifade etti.

Sucuoğlu, gece kulüplerinin faaliyetlerine 20 yıldır izin verildiğini söyleyerek, esas bu izinleri kimin verdiğini bularak, onların cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

Bunların derlenip, toparlanması ve kontrol altına tutulmasının önemine işaret eden Sucuoğlu, aksi takdirde, işin çığırından çıkarak, gizli saklı yapılacağını, bunun da daha büyük bir tehlike olacağını kaydetti.

BEROVA

UBP Milletvekili Özdemir Berova, İçişleri Bakanlığı’nın çok teknik bir bakanlık olduğuna işaret ederek, halkın pek çok kesimiyle birebir ilişkide olduğunu belirtti.

Berova, Mart 2017’de kendisinin Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı döneminde 3 bakanlığın öğrenci izinleri konusunda yaptığı genelgeye değinerek, şu ana kadar bu sistem üzerinden kaç tane öğrencinin başvurup izin aldığını sordu.

Berova, HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın dış Türkler ve bunların tespiti konusunda çalışma yapılacağını söylediğini, İçişleri Bakanlığı’nın bu konuda herhangi bir çalışma yapıp yapmadığını sordu.

Berova, Yenierenköy Belediyesi konusunda neler yapıldığını da sorarak, İçişleri Bakanlığı’nın tespit ettiği kaç tane sorunlu belediye olduğunu öğrenmek istediğini ifade etti.

GÜNDÜZ

UBP Milletvekili Menteş Gündüz, 2020’ye ertelenen belediyelerle ilgili borcun faizlerinin alınıp alınmayacağını sordu.

Gündüz, dere yataklarının ne kadar temizlendiği, muhtarlara bir ofis yapılması konusun ne aşamada olduğu sorularını da İçişleri Bakanı’na yöneltti.

Muhtarların önemine işaret eden Gündüz, günümüzde muhtarların önemini yitirdiğini kaydetti.

Yerelleşme konusuna da değinen Gündüz, İçişleri Bakanlığı’nın yüklerinin hafifletilmesi için bu yerelleşmeye önem verilmesi gerektiğini, ancak bunun yapılmadığını söyledi.

Yeni cezaevinin kapasitesinin yeterli olup olmayacağını soran Gündüz, burada düşünülmesi gerekenin artan suçlara sebep olanın ne olduğunun tespit edilmesi ve engellenmesi olduğunu kaydetti.

Eşler boşandıktan sonra kadınların eski soyadlarına dönmede bir takım sıkıntılar yaşadığını belirten Gündüz, bu konudaki çalışmaların ne aşamada olduğunu sordu.

AMCAOĞLU

UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na değinerek, söz konusu yasanın 23 yıldır ellenmediğini ifade etti.

İstihdamlar konusunda bile 28 tane belediyenin hiç birinin kontrol edilemeyeceğini vurgulayan Amcaoğlu, 28 belediyenin 19’unun Ocak ayında Maliye’nin kapısına dayanacağını savundu.

İnsanların artık belediyelerin boyunduruğundan kurtarılması gerektiğine işaret eden Amcaoğlu, bakanlığın kırsal kesim arsaları konusunda herhangi bir taslak proje çalışması olup olmadığını sordu.

Merkezi Cezaevi’ndeki fiziki koşullardan kaynaklanan sorunlara işaret eden Amcaoğlu, mahkumların insani şartlarda yaşayabilmesinin önemini vurguladı. Amcaoğlu ayrıca, yeni cezaevi inşaatının ne zaman biteceği ve projenin devamının nasıl sağlanacağı konularında da açıklama talep etti.

Amcaoğlu, muhtarların aldığı ücretler konusunda da düzenlemeler yapılmasını istedi.

HAMZAOĞULLARI

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, Yenierenköy bucak kaymakamlığının devreye girmesi gerektiğini söyledi.

28 belediye ile ilgili düşüncelerini de dile getiren Hamzaoğlulları, 28 belediyede bilgelik konusunda sınıfta kalındığını savundu.

Muhtarlık binaları konunun önemine işaret ederek, muhtarlıklara internet bağlanması gerektiğini ifade eden Hamzaoğulları, Yenierenköy muhtarlık binasının yıkılmasının da karşısında olduğunu vurguladı.

Yeni hapishane konusuna da işaret eden Hamzaoğlu, buraya yeni gardiyan alınıp alınmayacağını ve kaç tane alınacağını sordu.

TAÇOY

UBP Milletvekili Hasan Taçoy da konuşmasında, ülkede güvenliğin arttırılmasının önemine işaret ederek, kaymakamlık otomasyon projesine değindi.

E-devlet projesi ve elektronik kimlik kartı verilen projeye işaret eden Taçoy, bunun sadece tek merkezden verilmesini eleştirdi.

Geçen yıl bütçeye konan yol ve arazi, gayrı menkul kamulaştırmaları için ayrılan paraların tümünün kullanıldığını ifade den Taçoy, bunun sevindirici bir durum olduğunu ancak, ülkede kamulaştırmaya ayrılan miktarların arttırılarak, bu paraların bir an önce ödenmesi gerektiğini vurguladı.

Merkezi Av Komisyonu’nun avlanma için aldığı ücretlere yapılan zamların, enflasyon oranının altında olması gerektiğine işaret eden Taçoy, çevreyi koruma hizmetleri için ortaya konulanların gereği gibi yapılamadığını savundu.

Güngör çöplüğü konusuna değinen Taçoy, bakanlığın, çöplerin ayrıştırılması konusundaki projelerini de en kısa zamanda görmek istediklerini kaydetti.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt projesi konusunda da eleştirilerde bulunup bilgi isteyen Taçoy, şartlı tahliye konusunda da İçişleri Bakanı’ndan bilgi istedi.

BAYBARS

Milletvekillerinin konuşmalarının ardından söz alan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, soruları ve eleştirileri yanıtladı.

Baybars, Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi emirnameler konusunda çok çeşitli şeyler söylendiğini, o yüzden Şehir Planlama Dairesi’nden başlamak istediğine işaret ederek, çalışmanın yeni bir taslak olduğunu kaydetti.

İmar planına 2016 yılı Kasım ayında başlandığını anımsatan Baybars, emirnamenin imar planı hazır olana kadar geçici bir süre için hazırlandığını anlattı.

Yerel yönetimlerle bu konuda bir fikir alışverişinde bulunduğunu anlatan Baybars, 30 Kasım’a kadar da halkın görüşüne sunulduğunu ve görüşler alındıktan sonra tekrar revize edilip, yeniden halka açıklanacağını söyledi.

Emirnamenin oldubittiye getirilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayan Baybars, araştırmalara göre, her üç bölgede de yerli nüfusa göre konut ihtiyacı fazlası olduğunun ortaya çıktığını kaydetti.

Baybars, dünyanın hiçbir yerinde inşaat sektörünün ekonominin lokomotif unsuru olarak görülmediğini söyleyerek, emirnamenin, bölgesel kalkınmayı planlamak için yapıldığını ifade etti.

Yatırımcıyı etkileyecek bir durumun söz konusu olmadığına dikkat çeken Bakan Ayşegül Baybars, diğer emirnameler konusunda yapılan çalışmalara da değindi.

Şu anda yürüyen 6 tane imar planı olduğunu ve bunların daha da arttırılması hedefinde olduklarını vurgulayan Baybars, cezaevi konusunda devam eden çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

“YENİ CEZAEVİ MAYIS 2019’DA TAMAMLANACAK”

Mevcut cezaevinin insan onuruna yakışan bir durumda olmadığına işaret eden Baybars, çocuk ve genç suçluların ayrı bir koğuşu olduğunu ve kadın koğuşunda ise herhangi bir üst üste yatma durumunun olmadığını kaydetti.

Yeni cezaevinin yapımın devam ettiğine işaret eden Bakan Baybars, Mayıs 2019’da bitmesinin öngörüldüğünü, tarihte bir sarkma olmayacağının düşünüldüğünü söyledi.

Bakan Ayşegül Baybars, gardiyanların çalışma koşullarının iyileştirilmesi konusunda çalışmalar olduğunu, bu yıl 32 yeni gardiyan alındığını, yeni cezaevinin yapılmasıyla daha fazlasına ihtiyaç olacağını aktardı.

Gardiyanların derece ve terfileri konusunda yaşanan sıkıntılar konusunda yapılan çalışmaları da anlatan Baybars, gardiyanların sınavsız terfi ve derecelendirilmesi gibi bir söz hiçbir zaman vermediklerini vurguladı.

VATANDAŞLIK KONUSU

Vatandaşlık konusunun çok mahrem bir konu olduğuna işaret eden İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, savcılıkla bu konuda bir görüş ayrılıkları bulunduğunu, kendilerinin açıkça yasaya aykırılık teşkil ettiğini düşündüklerini kaydetti.

Yurttaşlık Yasa Tasarısı’nın hazır olduğunu ve bunun da bütçe sonrasında Bakanlar Kurulu’ndan geçirilmesini ümit ettiklerini ifade eden İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, kırsal kesim arazileri konusunda ise altyapısı olmayan tarla dağıtılmasına karşı olduklarını göreve geldikleri günden bu yana söylediklerini ve bu tür arazi dağıtımı yapılmadığını vurguladı.

Baybars, şehit çocuğu arsalarının kanalizasyon projesi konusunda LTB’nin kendilerine yardımcı olduğunu ve bunun ihalesinin devam ettiğini, bu tamamlanınca kanalizasyon projesinin tamamlanacağını, ardından da elektrik ve su işlerine geçileceğini anlattı.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, muhtarlık binalarını konusunda çalışmaların devam ettiğini ifade ederek şartlı tahliye tüzüğü yürürlükteyken herhangi bir affın gerekli olduğuna inanmadığını kaydetti.

Keyfi uygulamaların yapılmaması için Şartlı Tahliye Tüzüğü’nde bazı düzenlemelere gidildiğini ve bunun için Savcılıktan görüş beklediklerini vurgulayan İçişleri Bakanı Baybars, derelerin ıslahı için yapılan çalışmalara da değindi.

Mekânsal adres kayıt sistemi ile ilgili her belediyeyle çalışıldığını ifade eden Bakan Ayşegül Baybars, öğrenci izinleri konusunda yapılan düzenlemeleri de anlattı.

“ÖĞRENCİLER AKILLI TELEFONLA İZİN İŞLEMLERİNİ YAPABİLİYOR”

Bu konuda üç bakanlığın sistemlerinin birleştirildiğini ve öğrencilerin kendi akıllı telefonları aracılığıyla sisteme girip izin işlemlerini yapabileceklerini belirten Bakan Baybars, gece kulüpleri ile ilgili şimdiye kadar 2 işletmeye izin vermediklerini söyledi.

Bu izinlerin de yasal kriterlere uygun olmadığı için verilmediğine işaret eden Baybars, bu konuyu önemsediklerini, bu izinlerin verilmemesinin gece kulüplerinin kapatılacağı anlamına gelmediğini kaydetti.

Belediyeler Yasası’nın revize edilmesi konusuna da değinen İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Belediyeler Yasa’nın son haline getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini, Belediyeler Birliği’nin Türkiye’de yaptığı toplantı sonunda yasa tasarısına son şeklinin verilerek, tartışılmak üzere komiteye sunulacağını belirtti.

İçişleri Bakanı Baybars, belediyelerin borçları konusunda gecikme zammıyla ilgili Maliye Bakanlığı ile bir görüşme yapılacağını ancak, her halükârda borçlarının kamu alacağı durumuna dönüştüğünü kaydetti.

“2022 SEÇİMLERİ ÖNCESİ BELEDİYELERDE BİRLEŞTİRME TARAFTARIYIZ”

Bazı belediyelerin birleştirilmesini doğru bulduklarını ifade ederek, 2022 seçimleri öncesinde uygulamanın yapılması taraftarı olduklarını söyleyen Bakan Baybars, sınav tüzüğü konusunun belediyelerde kadro sorununa yol açan bir konu olduğunu, yasanın tamamlanmasıyla bu konuda da bir çalışma yapılacağını aktardı.

Bakan Baybars, e-kimliğin sadece Lefkoşa’da değil, bütün bölgelerde verildiğini söyledi.

Bakan Baybars, son olarak tapu otomasyon projesinin ise ihale aşamasında olduğunu sözlerine ekledi.

Bakan Baybars’ın konuşmasının ardından Muhaceret Dairesi bütçesi kaleminin artırılması oy birliğiyle ve sözleşmeli personel sayısının 6’dan 7’ye yükseltilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Böylece 287 milyon 957 bin 400 TL olan İçişleri Bakanlığı bütçesi 1 milyon 500 bin TL’lik artışla 289 milyon 457 bin 400 TL olarak oy çokluğuyla kabul edildi.

UBP milletvekilleri ile hükümet milletvekilleri arasında “İlk defa bir Bütçe Komitesi’nde istihdam yapıldığı” gerekçesiyle gerginlik yaşandı.

(TUĞ/GÜL) EK VERİLECEK

Haber: Tuğçe Ülkü Aydın