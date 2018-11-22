İçişleri Bakanlığı, Akıncılar Bölgesinde Yaklaşık 40 Yıldır Devam Eden İskan Sorununa Çözüm Üretmeye Başlandığını Açıkladı





30 MAL SAHİBİNE MALLARI İADE EDİLDİ.. DİLEDİKLERİ İŞLEMİ YAPABİLECEKLER... DİĞER DOSYALAR GÜNDEMDE



Lefkoşa, 22 Kasım 18 (.). İçişleri Bakanlığı, Akıncılar bölgesinde yaklaşık 40 yıldır devam eden iskan sorununa çözüm üretmeye başlandığını açıkladı.

Bakanlık yaptığı açıklamada,1976’da dönemin koşulları göz önünde bulundurularak, Akıncılar’da bulunan taşınmaz malların tümünün, tasarrufu askeri bakımdan sakıncalı mallar olarak düzenleneceği öngörüsüyle, Güney Kıbrıs’ta kalan mallar gibi addedilerek eşdeğere tabi tutulduğunu; bu nedenle 44 yıldır mal sahiplerinin mallarını satamadığını, ipotek edemediğini, tapuda herhangi bir işlem yapamadığını anımsattı.

Bakanlık, bu mağduriyeti gidermek için çalışmalar yapan İskan Dairesi’nin, eşdeğer dosyası açılan sorununun çözümüyle ilgili bir yol haritası çıkardığını belirtti.

İçişleri Bakanlığı, gelinen aşamada KKTC belediye sınırları dahilinde olan ve askeri bölge kapsamında bulunmayan taşınmaz malların sahiplerince diledikleri gibi tasarruf edebilmeleri için yasaya uygun olmayan işlemlerin iptaline başlandığını ve malların sahiplerine verildiğini bildirdi.

Bakanlık açıklamasına göre, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve bakanlık yetkilileri, dün Akıncılar’ı ziyaret ederek, Akıncılar halkına gelinen aşama hakkında bilgi verdi.

Bakan Baybars, bölge halkının uzun yıllardır yaşadığı sıkıntının çözümlenmeye başlandığını ve bu konuda çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, “İskan Komitesi ve İskan ve Rehabilitasyon Dairesi, geriye kalan dosyalarla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. Hedefimiz, geriye kalan dosyaların da en kısa sürede çözümlenmesidir” dedi.

Akıncılar halkı da yaşadıkları bu sıkıntının çözümlenmesinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, uzun uzun yıllardan beridir süre gelen bu durumun bir sonuca bağlanmasından dolayı Bakan Baybars’a teşekkür etti.

(HA)

