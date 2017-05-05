İçişleri Bakanı Evren, Esnaf Ve Zanaatkarlar Odası Temsilcileri İle Bir Araya Geldi

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Kıbrıs Türk Esnaf Ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, Yönetim Kurulu Üyeleri ve oda temsilcileri ile bir araya geldi.

Lefkoşa 5 Mayıs 17 (.): İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Kıbrıs Türk Esnaf Ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, Yönetim Kurulu Üyeleri ve oda temsilcileri ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, esnafın sorunlarını dinleyen Bakan Evren, ekonominin önemine dikkat çekerek, son yıllarda ekonomik sorunların çoğu ülkede sıkıntılar yarattığını kaydetti.

Bakan Evren, hayatın temelini esnaf ve zanaatkarın oluşturduğunu belirterek, birlik ve beraberlik içinde hareket etmelerini istedi.

Vatandaşlık konusuna da değinen Kutlu Evren, kalifiye elemanların ülkedeki iş sektörüne büyük katkıda bulunduğunu, bunun da ekonomik açıdan ülkeyi kalkındırdığını belirterek, vatandaşlıkların prosedüre uygun kişilere verileceğini söyledi.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber ise, kendileri gibi esnaf olduğunu belirttiği Bakan Kutlu Evren’in verdiği desteğe teşekkür ederek, sorunlarını bakana aktardı.

Avrupa’da en güçlü lobilerden birinin esnaf lobisi olduğunu belirten Kamber, esnafın birlik beraberliğini bozacak girişimlerin olduğunu savundu.

(GÖZ/ÖK) FOTOĞRAFLI