İçişleri Bakanı Evren, Cezaevindeki Madde Bağımlılığını Önleme Eğitimine Katıldı

EVREN: “YENİ İNŞA EDİLECEK TAM TEŞEKKÜLLÜ CEZAEVİYLE, SORUNLAR BÜYÜK ORANDA ÇÖZÜMLECEK”

Lefkoşa, 24 Nisan 17 : İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun geliştirdiği “Bağımlılık Farkındalık Eğitimi” kapsamında gerçekleştirilen “Madde Bağımlılığını Önleme Eğitimi”ne katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, eğitim, Merkezi Cezaevi’nde düzenlenen açılış töreniyle başladı.

İçişleri Bakanlığı ile işbirliği içinde Merkezi Cezaevi’nde görev yapan gardiyan ve sivil personele yönelik düzenlenen eğitimde, personelin madde bağımlılığı konusunda bilgi sahibi olması, farkındalık kazanması ve gerekli durumlarda yerinde ve zamanında etkili yaklaşımda bulunabilecek donanıma sahip olması hedefleniyor.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, etkinlikte yaptığı konuşmada, cezaevinde yaşanan sorunların, yeni inşa edilecek teşekküllü bir cezaeviyle büyük oranda çözümleneceğini söyledi.

Cezaevinin ısıtma sorununu çözdük diyen ve kısa bir süre içinde para ile alışverişin yerine kartlı sisteme geçileceğini ifade eden Evren, yeni cezaevi projesinin tamamlanması için Türkiye’nin büyük destek verdiğini belirtti.

Bakan Evren, gardiyanların yaşadığı sıkıntıları dinlemek için yeniden cezaevini ziyaret edeceğini kaydetti.

Beş oturumda tamamlanacak olan eğitimin sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

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