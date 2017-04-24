Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2017 Pazartesi 15:15

İçişleri Bakanı Evren, Cezaevindeki Madde Bağımlılığını Önleme Eğitimine Katıldı

İçişleri Bakanı Kutlu Evren,&nbsp; Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun geliştirdiği “Bağımlılık Farkındalık Eğitimi” kapsamında gerçekleştirilen “Madde Bağımlılığını Önleme Eğitimi”ne katıldı.

İçişleri Bakanı Evren, Cezaevindeki Madde Bağımlılığını Önleme Eğitimine Katıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

EVREN: “YENİ İNŞA EDİLECEK TAM TEŞEKKÜLLÜ CEZAEVİYLE, SORUNLAR BÜYÜK ORANDA ÇÖZÜMLECEK”

Lefkoşa, 24 Nisan 17 : İçişleri Bakanı Kutlu Evren,  Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun geliştirdiği “Bağımlılık Farkındalık Eğitimi” kapsamında gerçekleştirilen “Madde Bağımlılığını Önleme Eğitimi”ne katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, eğitim, Merkezi Cezaevi’nde düzenlenen açılış töreniyle başladı.

İçişleri Bakanlığı ile işbirliği içinde Merkezi Cezaevi’nde görev yapan gardiyan ve sivil personele yönelik düzenlenen eğitimde, personelin madde bağımlılığı konusunda bilgi sahibi olması, farkındalık kazanması ve gerekli durumlarda yerinde ve zamanında etkili yaklaşımda bulunabilecek donanıma sahip olması hedefleniyor.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, etkinlikte yaptığı konuşmada, cezaevinde yaşanan sorunların, yeni inşa edilecek teşekküllü bir cezaeviyle büyük oranda çözümleneceğini söyledi.

Cezaevinin ısıtma sorununu çözdük diyen ve kısa bir süre içinde para ile alışverişin yerine kartlı sisteme geçileceğini ifade eden Evren, yeni cezaevi projesinin tamamlanması için Türkiye’nin büyük destek verdiğini belirtti.

Bakan Evren, gardiyanların yaşadığı sıkıntıları dinlemek için yeniden cezaevini ziyaret edeceğini kaydetti.

Beş oturumda tamamlanacak olan eğitimin sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

(AK/FEZ)     FOTOĞRAFLI

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alsancak'ta Ceset Bulundu... Alsancak'ta Ceset Bulundu...
Felek Direk Sınır Dışı Felek Direk Sınır Dışı
“Burcu’yu Hiç Bırakmadık, Bundan Sonra da Bırakmayacağız” “Burcu’yu Hiç Bırakmadık, Bundan Sonra da Bırakmayacağız”
İki Yaralının Hayati Tehlikesi Sürüyor İki Yaralının Hayati Tehlikesi Sürüyor
Arabayı Taş Duvara Vurdu Arabayı Taş Duvara Vurdu
Ermataş'ta 1 Mayıs Yemeği Ermataş'ta 1 Mayıs Yemeği
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Alsancak'ta Ceset Bulundu...

Haberi Oku