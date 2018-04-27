İçişleri Bakanı Baybars, Lefke Ve Yöresi Sivil Toplum Örgütleriyle Görüştü

Lefkoşa, 27 Nisan 18 : İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Lefke ve Yöresi Sivil Toplum Örgütleri Koordinatörlüğü heyetini kabul ederek görüştü. Heyet, geçmiş hükümet döneminde 6’ncı ilçe olan Lefke\'ye ilçe olmanın gereklerinin kazandırılması istendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Baybars, Lefke’nin ilçe olması nedeniyle atılması gereken adımların tamamlanmasıyla, hizmetin bölge halkının ayağına geleceğini kaydetti. Baybars, kısa bir süre önce Lefke’yi ziyaret ederek sorunları yerinde görme fırsatı bulduğu Lefke\'de gerekli çalışmalara başlandığını ifade etti.

Ülkesel Fiziki Planı doğrultusunda imar planlarının hazırlanmasının hükümet programında da yer aldığını söyleyen Baybars, hazırlanacak imar planıyla Lefke’nin tarihi ve kültürel yapısının korunmasının gözetileceğine vurgu yaptı.

Baybars, “İmar planının hem Lefke hem de civar köyler özelinde hazırlanması için çalışmalar devam ediyor” diye konuştu.

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