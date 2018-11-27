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İçişleri Bakanı Baybars Giad Heyetiyle Bir Araya Geldi

Lefkoşa, 27 Kasım 19 (.): Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği Başkan ve yönetim kurulu üyeleri, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars tarafından kabul edildi.

İçişleri Bakanı Baybars Giad Heyetiyle Bir Araya Geldi

Lefkoşa, 27 Kasım 19 (.): Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği Başkan ve yönetim kurulu üyeleri, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars tarafından kabul edildi.

27 Kasım 2018 Salı 15:59
İçişleri Bakanı Baybars Giad Heyetiyle Bir Araya Geldi

Lefkoşa, 27 Kasım 19 (.): Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği Başkan ve yönetim kurulu üyeleri, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars tarafından kabul edildi.

GİAD’tan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Bakan ile genç işadamları arasında görüş alışverişinde bulunuldu ve son dönemde yaşanan siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmeler değerlendirildi. 

GİAD Başkanı Uğur Ergün yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Bizler genç işadamları olarak ülkemizin en genç bakanlarından birisi olan ve oldukça zor bir mevkide bulunan sayın bakana hem yeni yönetim kurulu üyelerimizi tanıtmak hem de kendisi ile fikir teatisi yapmak maksadıyla bir nezaket ziyareti gerçekleştirdik. Oldukça samimi bir ortamda ve verimli geçen görüşmemiz sebebiyle bizleri kabulü için sayın Bakana teşekkürlerimizi sunduk ve bizlerin de katkı yapabileceğimiz her türlü faaliyet için kendisine destek beyan ettik ve yapılan işlerin takipçisi olacağımızı belirttik.”

(ÖK) FOTOĞRAFLI


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