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İçişleri Ve Çalışma Bakanlığı "1. Muhtarlar Toplantısı" Düzenliyor

İçişleri ve Çalışma Bakanlığı tarafından,&nbsp; Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin kurumsal desteğiyle, muhtarların sorunlarını masaya yatırmak amacıyla 20-21 Ocak tarihlerinde Gazimağusa ve Lefkoşa’da &#34; Muhtarlar Toplantısı&nbsp; &#34; yapılacak.

İçişleri Ve Çalışma Bakanlığı "1. Muhtarlar Toplantısı" Düzenliyor

İçişleri ve Çalışma Bakanlığı tarafından,&nbsp; Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin kurumsal desteğiyle, muhtarların sorunlarını masaya yatırmak amacıyla 20-21 Ocak tarihlerinde Gazimağusa ve Lefkoşa’da &#34; Muhtarlar Toplantısı&nbsp; &#34; yapılacak.

18 Ocak 2016 Pazartesi 13:01
İçişleri Ve Çalışma Bakanlığı "1. Muhtarlar Toplantısı" Düzenliyor
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 İçişleri ve Çalışma Bakanlığı tarafından,  Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin kurumsal desteğiyle, muhtarların sorunlarını masaya yatırmak amacıyla 20-21 Ocak tarihlerinde Gazimağusa ve Lefkoşa’da " Muhtarlar Toplantısı  " yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilk kez düzenlenecek "Muhtarlar Toplantısı" ile yerel yönetimde ve yerinden yönetimde vatandaşa en fazla hizmet sunan muhtarların,  Bakanlık ile ortak bir platformda bir araya gelmesi ve sorunlarının masaya yatırılarak çözüm önerilerinin oluşturulması hedefleniyor.

1.Muhtarlar Toplantısı, 20 Ocak Çarşamba günü, saat 10.00’da Doğu Akdeniz Üniversitesi Rauf Raif Denktaş Kongre Salonu’nda yer alacak.

Toplantı kapsamında, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden Doç.Dr. Deniz İşçioğlu tarafından " Mahalle Yönetimi ve Mahalle Yönetiminde Muhtarların Önemi "  konulu sunum yapılacak.

İçişleri ve Çalışma Bakanlığı Merkez Kaymakamı Dudu Barkınay tarafından muhtarlara  " Mahalle Sakinleri Kütüğü Otomasyon Projesi" hakkında bilgi verilecek ve muhtarlarla anket çalışması yapılacak.

21 Ocak Salı günü ise, Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt bölgesindeki muhtarlar Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphane Binası Salon 1’de bir araya gelerek sorunları tartışacak.

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