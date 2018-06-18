İçişleri Bakanlığından vatandaşa ek vergi sinyali!

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri Cumhuriyet Meclisinde yaptığı konuşmada, Taşınmaz Mal Komisyonu'nun 13 yılda 8 iade kararı aldığını ancak herhangi bir inşaat ruhsatı verilmediğini söyledi.

Finans modeli yaratılması noktasında şerefiye vergisiyle ilgili çalışmalar yapıldığını ve bunların Türkiye yetkilileriyle görüşüldüğünü belirten Baybars, Rum sahibine ödenecek tazminatların da bir vergi şeklinde konu gayrımenkulü kullanan Kıbrıslı Türklerin ödeyeceğinin sinyalini verdi.

Oturduğumuz evi tekrar mı satacaklar?

Yıllardır çeşitli ambargolar altında Güney Kıbrıs'ta bıraktığı malının karşılığını alamadan mücadele eden Kıbrıslı Türkler, şimdi de KKTC'de kullandığı tarla ve eve karşılık bir kez de Şerefiye Vergisi adı altında kullandığı malı yeniden satın almak tehlikesiyle karşı karşıya.