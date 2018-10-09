İçişleri Bakanlığı’ndan İptal Edilen Yurttaşlıklara İlişkin Davalar Konusunda Açıklama

İçişleri Bakanlığı, iptal edilmiş olan yurttaşlıklarla ilgili açılmış olan davalar hakkında açıklamada yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Davacıların mağduriyet yaşamaması için, ara emri taleplerine itiraz edilmeyeceği ifade edildi.

Geçtiğimiz Temmuz ayında benzer bir açıklama yapan, ara emrinin gerekli olduğu davalarda buna itiraz edilmeyeceğini bildiren ve bu yönde davranan İçişleri Bakanlığı, geçen süreçte henüz davaların esasına girilmemiş olmasına ve davaların neticelenmesinin ne kadar zaman alacağının bilinmemesine dikkat çekti. Bakanlık, bu durumun dikkate alınarak, davacı konumundaki kişilerin mağduriyet yaşamaması için diğer davalarda da ara emri taleplerine itiraz etmeme kararı aldıklarını kaydetti.

İçişleri Bakanlığı, bu şekilde adım atarak, Yüksek İdare Mahkemesi’ni ara emirleri ile meşgul etmek yerine, buna harcanacak zaman ile davaların esasının daha rahat ve adilane görüşülebilmesine yardımcı olmayı da amaçladıklarını vurguladı.