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06 Ocak 2017 Cuma 13:33

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Merkezi Cezaevi’nde Lise ve dengi dıştan bitirme sınavları yapılıyor

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İçişleri Bakanlığı'na bağlı Merkezi Cezaevi'nde Lise ve dengi dıştan bitirme sınavları yapılıyor
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İçişleri Bakanlığı’na bağlı Merkezi Cezaevi’nde Lise ve dengi dıştan bitirme sınavları yapılıyor

Merkezi Cezaevi’nde hükümlü olarak bulunan mahkumların eğitimlerini tamamlamalarına olanak sağlamak amacıyla başlatılan dıştan bitirme sınavlarına katılma imkanı kapsamında, 2016-2017 eğitim dönemi lise ve dengi dıştan bitirme sınavlarına toplam 15 mahkum katılacaktır.

Merkezi Cezaevi’nde düzenlenecek olan lise ve dengi dıştan bitirme sınavları 7 Ocak 2017 (Cumartesi) ve 8 Ocak 2017 (Pazar) günleri saat 9:30’da başlayacaktır.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren Sınava girecek mahkumlara zihin açıklığı başarılar diledi.

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CezaeviSınavLise
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