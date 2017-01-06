İçişleri Bakanlığı’na bağlı Merkezi Cezaevi’nde Lise ve dengi dıştan bitirme sınavları yapılıyor

Merkezi Cezaevi’nde düzenlenecek olan lise ve dengi dıştan bitirme sınavları 7 Ocak 2017 (Cumartesi) ve 8 Ocak 2017 (Pazar) günleri saat 9:30’da başlayacaktır.

Merkezi Cezaevi’nde hükümlü olarak bulunan mahkumların eğitimlerini tamamlamalarına olanak sağlamak amacıyla başlatılan dıştan bitirme sınavlarına katılma imkanı kapsamında, 2016-2017 eğitim dönemi lise ve dengi dıştan bitirme sınavlarına toplam 15 mahkum katılacaktır.