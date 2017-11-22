İçişleri Bakanlığı'ndan Felek hakkında açıklama

İçişleri Bakanlığı İsmet Felek'in ihracı ile ilgili açıklama yaptı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:





HÜKÜMET’İN İSMET FELEK’İN İHRACI İLE İLGİLİ BİR KARARI BULUNMAMAKTADIR.

Vahim Zarar suçundan 2 yıl mahkum olmuş ve 27 Nisan 2017 tarihinde tahliye edildikten hemen sonra yurtdışına ihracı gerçekleşen İsmet Felek adlı şahsın ülkeye giriş yasağının kaldırılması ile ilgili spekülatif haberler kamuoyunu anlamsız yere meşgul etmektedir.

Söz konusu şahıs Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası Madde: 6(1)(D) ve 14(1) kapsamlarında MHD.0.00-359.1-17-301018/5/2016 sayılı kararı ile ihraç edilmiştir.

Hükümetin İsmet Felek’in ülkeye giriş yasağının kaldırılması ile ilgili bir kararı bulunmamaktadır.

Bakanlar Kurulunca alınan kararlar şeffaf bir şekilde resmi gazetede yayınlanmaktadır.

Kamuoyuna duyrulur.