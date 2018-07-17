İçişleri Bakanlığı'na Ara Emri

İçişleri Bakanlığına Ara Emri

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Avukat Enver Öztürk tarafından İçişleri Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu aleyhine iptal edilen vatandaşlıklar ile ilgili açılan davalardan ilkinde Ara Emri verildi.

Geçtiğimiz hafta dinlenmeye başlanan, ve İçişleri Bakanlığı tarafından bugün savunma tanıklarının dinleneceği duruşmada savunma avukatı tarafından Ara Emri verilmesine itiraz etmeyeceklerini beyan etmesi üzerine mahkeme tarafından mahkeme sonuna kadar geçerli Ara Emri verildi.

BAKANLIK MAHKEME MASRAFLARINI DA ÖDEYECEK

Yüksek İdare Mahkemesi tarafından verilen Ara Emri ile birlikte bugüne kadar yapılan duruşmaların masrafları ile birlikte Avukat masraflarının da İçişleri Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu tarafından ödenmesine emir verildi. Detaylar yarın Kıbrıs Manşette...