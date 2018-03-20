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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, MERKEZİ CEZAEVİ’NDEKİ 50 GENÇ VE ÇOCUĞU TOPLUMA KAZANDIRMAK AMACIYLA PROJE BAŞLATTI

İçişleri Bakanlığı, Merkezi Cezaevi’nde, 21 yaş ve altı toplam 50 genci ve çocuğu topluma geri kazandırma amacıyla ‘21 Yaş ve altı Mahkum ile Tutukluların Topluma Kazandırılma Projesi’ başlattı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, MERKEZİ CEZAEVİ’NDEKİ 50 GENÇ VE ÇOCUĞU TOPLUMA KAZANDIRMAK AMACIYLA PROJE BAŞLATTI

İçişleri Bakanlığı, Merkezi Cezaevi’nde, 21 yaş ve altı toplam 50 genci ve çocuğu topluma geri kazandırma amacıyla ‘21 Yaş ve altı Mahkum ile Tutukluların Topluma Kazandırılma Projesi’ başlattı.

20 Mart 2018 Salı 19:00
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, MERKEZİ CEZAEVİ’NDEKİ 50 GENÇ VE ÇOCUĞU TOPLUMA KAZANDIRMAK AMACIYLA PROJE BAŞLATTI
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, MERKEZİ CEZAEVİ’NDEKİ 50 GENÇ VE ÇOCUĞU TOPLUMA KAZANDIRMAK AMACIYLA PROJE BAŞLATTI

İçişleri Bakanlığı,  Merkezi Cezaevi’nde, 21 yaş ve altı  toplam 50 genci ve çocuğu topluma geri kazandırma amacıyla ‘21 Yaş ve altı Mahkum ile Tutukluların Topluma Kazandırılma Projesi’ başlattı.

Bakanlıktan  yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı ve Cezaevi Müdürlüğünün desteğiyle, Cezaevi Uzman Adli Psikoloğu Hazar Çoli ve gardiyan Ali Gümüşay tarafından başlatılıp yürütülen projede, çeşitli alanlarda eğitim ve aktivitenin yanısıra psikolojik destek de veriliyor.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars projenin, düzenlenen çeşitli eğitim ve aktivitelerin yanısıra, verilen psikolojik destek ile mahkumları topluma yararlı bireyler haline getirmeyi amaçladığını belirterek “Bunun yanısıra, suçtan uzaklaşmaları da hedeflenmektedir” dedi.

Bakan Baybars “Ayrıca meslek edinmeleri için cezaevi bünyesindeki atölye çalışmalarıyla, tahliye olurken meslek sahibi olarak çıkmalarına yardımcı olmak projenin önemli amaçları arasında yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

PROJENİN İLERİKİ AYLARDA TÜM BÖLÜMLERDE BAŞLATILMASI HEDEFLENİYOR

İlk etapta, 21 yaş ve altı mahkum ve tutuklulara yönelik başlatılan projenin ileriki aylarda, yaş ve cinsiyete göre çeşitlilik gösterecek şekilde, kadınlar bölümü de dahil  olmak üzere tüm bölümlerde  başlatılması hedeflenerek, gerekli çalışmalar başlatıldı.

Proje kapsamında bugüne kadar dilekçe ve kompozisyon yazımı, dikkat ve mantık sorusu çözme, tarihi film izleme-yorumlama, psiko-eğitim “denge modeli”-kişisel gelişim, fotoğrafçılık eğitimi, eğitici film izletme ve filmle ilgili kompozisyon yazımı, mesleki eğitimi belirleme testi, cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilgili bilgilendirici eğitim, beden dili ve kişisel gelişim, ilk yardım eğitimi, şiir dinletisi, etkili iletişim ve kişiler arası çatışma ve arp terapisi gibi etkinlikler düzenlendiği açıklandı.

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