İçişleri Bakanlığı, Mali Düzenleme Ve Kamu Alacaklarının İndirimli Tahsiline İlişkin..

Mali Düzenleme ve Kamu Alacaklarının İndirimli Tahsiline İlişkin Yasa Gücünde Kararname kurallarından faydalanamayanların en geç 10 Aralık Çarşamba günü mesai bitimine kadar belediyeye ödenmesi gereken borçları ile ilgili bağlı bulundukları belediyeye, kaymakamlıklara ödenmesi gereken ilgili borçları için ise ilgili kaymakamlığa başvurmaları gerektiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Mali Düzenleme ve Kamu Alacaklarının İndirimli Tahsiline İlişkin (Geçici Kurallar) Yasası”nın dün yürürlüğe girdiği anımsatıldı.

Açıklamada, “24 Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe giren ve 3 ay boyunca yürürlükte kalan Mali Düzenleme ve Kamu Alacaklarının İndirimli Tahsiline İlişkin Yasa Gücünde Kararname kurallarından faydalanamayanlar için yapılan yeni yasal düzenleme ile söz konusu yasa kuralları uyarınca işlem yapamayan yükümlülerin en geç 10 Aralık Çarşamba günü mesai bitimine kadar belediyeye ödenmesi gereken borçları ile ilgili bağlı bulundukları ilgili belediyeye, kaymakamlıklara ödenmesi gereken ilgili borçları için ise ilgili kaymakamlığa başvurmaları gerekmektedir” ifadesine yer verildi.