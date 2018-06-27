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İçişleri Bakanlığı “Konut Satışına Hükümet Kösteği” İddiasının Asılsız Olduğunu Belirtti!

“KONUT SATIŞLARINA HÜKÜMETİMİZİN KÖSTEK OLDUĞU İLE İLGİLİ YAPILAN VE KAMUOYUNU GERÇEK DIŞI BİLGİLERLE YANILTMAYA ÇALIŞAN HABERLERE İTİBAR EDİLMEMELİ”

İçişleri Bakanlığı “Konut Satışına Hükümet Kösteği” İddiasının Asılsız Olduğunu Belirtti!

“KONUT SATIŞLARINA HÜKÜMETİMİZİN KÖSTEK OLDUĞU İLE İLGİLİ YAPILAN VE KAMUOYUNU GERÇEK DIŞI BİLGİLERLE YANILTMAYA ÇALIŞAN HABERLERE İTİBAR EDİLMEMELİ”

27 Haziran 2018 Çarşamba 17:46
İçişleri Bakanlığı “Konut Satışına Hükümet Kösteği” İddiasının Asılsız Olduğunu Belirtti!

“KONUT SATIŞLARINA HÜKÜMETİMİZİN KÖSTEK OLDUĞU İLE İLGİLİ YAPILAN VE KAMUOYUNU GERÇEK DIŞI BİLGİLERLE YANILTMAYA ÇALIŞAN HABERLERE İTİBAR EDİLMEMELİ”

“GÖREVE GELDİĞİMİZ GÜNDEN BERİ TOPLAM 1232 KİŞİYE KKTC’DE MAL EDİNME İZNİ VERİLMİŞTİR”

 

İçişleri Bakanlığı, bir gazetenin “Konut Satışına Hükümet Kösteği” iddiasının asılsız olduğunu belirtti.

Bakanlık, “konut satışlarına hükümetimizin köstek olduğu ile ilgili yapılan ve kamuoyunu gerçek dışı bilgilerle yanıltmaya çalışan haberlere itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarız” dedi.

İçişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, bugün bir gazetede, “Konut Satışına Hükümet Kösteği” başlıklı asılsız ve gerçeği yansıtmayan bir haber paylaşıldığını kaydederek, gerçekleri ifade etmeyen bu yayın üzerine konu ile ilgili açıklama yapma zarureti doğduğduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında şunlar belirtildi:

“Ülkemizde yabancılara gayrimenkul satışında izlenecek usul, 52/2008 sayılı Yasa kapsamında düzenlenmiştir. Söz konusu yasaya, göre yabancılara mal satışı Bakanlar Kurulu iznine tabi olup 2008 yılından itibaren tüm konut ve gayrimenkul satışları bu yöntem ile izinlendirilmektedir. 

İçişleri Bakanlığı Taşınmaz Mal Birimi, ilgili Kaza Tapu Daireleri ile koordineli bir şekilde çalışarak mal satışıyla ilgili gelen talepleri ivedi bir şekilde değerlendirip sonuçlandırmaktadır. Ayrıca Bakanlığımız emlak satışları ve izinlerle ilgili sektörde bulunan her kurum ile işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Göreve geldiğimiz günden beri yapılan her Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınan taşınmaz mal satış izinlerine dair önergeler ile toplam 1232 kişiye KKTC’de mal edinme izni verilmiştir.

Hükümetimiz göreve geldiği günden beri yaptığı her Bakanlar Kurulu toplantısında taşınmaz mal satış izinleri ile ilgili almış olduğu bu kararlara bakıldığında, konut satışlarına hükümetimizin köstek olduğu ile ilgili yapılan ve kamuoyununu gerçek dışı bilgilerle yanıltmaya çalışan haberlere itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarız.”

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Son Güncelleme: 27.06.2018 21:08
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