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İçişleri Bakanlığı: “Kişilerin olumsuz etkilenmemesi için ara emirlerine itiraz etmeyeceğiz”
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İçişleri Bakanlığı: “Kişilerin olumsuz etkilenmemesi için ara emirlerine itiraz etmeyeceğiz”

İçişleri Bakanlığı, iptal edilen vatandaşlıklarla ilgili açılmış olan davalarda, kişilerin dava sürecinden olumsuz etkilenmeleri ihtimalini ortadan kaldırmak için, ara emrinin gerekli olduğu davalarda buna itiraz edilmeyeceğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: “Kişilerin olumsuz etkilenmemesi için ara emirlerine itiraz etmeyeceğiz”

İçişleri Bakanlığı, iptal edilen vatandaşlıklarla ilgili açılmış olan davalarda, kişilerin dava sürecinden olumsuz etkilenmeleri ihtimalini ortadan kaldırmak için, ara emrinin gerekli olduğu davalarda buna itiraz edilmeyeceğini açıkladı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 07:05
İçişleri Bakanlığı: “Kişilerin olumsuz etkilenmemesi için ara emirlerine itiraz etmeyeceğiz”

İçişleri Bakanlığı, iptal edilen vatandaşlıklarla ilgili açılmış olan davalarda, kişilerin dava sürecinden olumsuz etkilenmeleri ihtimalini ortadan kaldırmak için, ara emrinin gerekli olduğu davalarda buna itiraz edilmeyeceğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, açılan bazı davalarda, dava bitene kadar geçerli olacak geçici emir (ara emri) talebinde bulunulduğu, fakat Yüksek Mahkeme’nin bu meselede şimdiye kadar önüne gelen tüm davalarda, tek taraflı ara emri taleplerini uygun bulmayarak, tebliğine ve idarenin itiraz dosyalamasına emir verdiği belirtildi.
“Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmede, mahkemelerin adli tatil dönemine girmiş olması ve yargılamanın bir süreç gerektirdiği hususları da dikkate alındığında, yargılama sürecinden kişilerin olumsuz etkilenme ihtimallerini ortadan kaldırmak için, ara emrinin gerekli olduğu bazı davalarda, tamamen geçici nitelikte olup idarenin davadaki iddialarını ve/veya haklılığını etkilemeyecek şekilde emir verilmesine itiraz edilmemesi kararlaştırıldı” denilen açıklamada, İçişleri Bakanlığı’nın, bu yönde karar alarak, yargılama sürecinin daha sorunsuz yaşanarak dava neticesinde sağlıklı bir karar üretilebilmesine katkı yapmayı amaçladığı vurgulandı.
 

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Son Güncelleme: 16.07.2018 10:32
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