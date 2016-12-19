İçişleri Bakanlığı Bütçesi Oy Çokluğuyla Onayladı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 220 milyon 593 bin 700 TL olarak öngörülen İçişleri Bakanlığı bütçesini oyçokluğuyla onayladı.

Genel Kurul’da yarın Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.

AKANSOY

CTP Milletvekili Asım Akansoy konuşmasında İçişleri Bakanlığı’nın halkın aldığı hizmet açısından önemli bir bakanlık olduğunu anlattı.

Akansoy, Merkezi Cezaevi’nin yenilenmesi gerektiğini kaydetti.

Vatandaşlıklar konusuna değinen Akansoy, ülkede yaşayan insanların vatandaşlık beklemesinin en temel insan hakkı olduğunu belirtti.

Öte yandan ülkenin küçük olduğuna işaret eden Akansoy, Vatandaşlık Yasası’nın çıkmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Akansoy bu konudaki yasanın bir an önce geçmesinin elzem olduğunu vurguladı.

Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlık verilmesi konusuna değinen Akansoy, gerekli olduğu durumlarda kendilerinin de bu yolla vatandaşlık verdiklerini anlatarak buna yatırım yapmak isteyen önemli iş insanlarına verilen vatandaşlıkları örnek verdi.

Öte yandan bu konuda belirli kriterler ortaya konması gerektiğini dile getiren Akansoy, bu kriterlerin ilgili bakan tarafından açıklanması gerektiğini söyledi.

Akansoy şu anda yapılan uygulama konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini anlattı.

Asım Akansoy, 11 artı 1 yılda vatandaşlık verilmesi gibi bir durumda 9 bin kişinin vatandaşlığının söz konusu olacağını ifade ederek, bu konuda bilgi istedi.

Yerel yönetimlerle ilgili, belediye sayısının azaltılmasını öngören çalışmaya değinen Akansoy bu çalışmanın süratle hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Akansoy, yeni seçimlerde 28 değil 15 belediyeyle seçime gidilmesi gerektiğini belirterek, Erenköy Belediyesi’ni büyük sorunların beklediğini dile getirdi.

Kırsal bölgede konut ihtiyacı olduğunu ancak buralara konut yapmanın sorunun çözümü için yeterli olmayacağını söyleyen Akansoy, amacın örneğin Mağusa’da çalışan kişinin köyde ev yapması yerine köyde çalışacak imkan sağlanması olması gerektiğini söyledi.

ÖZDEEFE

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de konuşmasında yurttaşlık konusuna değinerek, bu konuda detaylı bilgi verdi.

UBP DP Hükümetinin bu konuda verdiği sözü tutmadığını savunan Özdenefe, yurttaşlıkların adil ve hakkaniyete göre verilmediğini ileri sürerek, bakanlığın “keyfi” davrandığını iddia etti.

Özdenefe, bu konuda yeni çıkacak yasanın yoruma açık ve sübjektif kararlar içermemesini de istedi.

Yurttaşlık yasasının 23. maddesine göre verilen tüm yurttaşlıkların, KKTC vatandaşlığı kazanılması ve kaybedilmesiyle ilgili kararların, resmi gazetede yayınlanmasını öngördüğünü ifade eden Özdenefe, ancak bakanlığın resmi gazetede yayınlamadığını savundu ve Bakan Evren’e dönerek;“Niye yayınlamıyorsunuz? Yoksa bunları seçim döneminde öğreneceğiz” dedi.

Özdenefe,olayın hukuki yönünün okullarda “devlet ciddiyetsizliği” olarak da okutulabileceğini ileri sürdü.

Çamlıbel bucağına da değinen Özdenefe, 42 yerleşim yeri ve iki bucak bulunan Girne ilçesinde, eski İçişleri Bakanı Teberrüken Uluçay zamanında başlayan önemli bir süreç yaşandığı ve yıllardır hakkını alamayan bucağa kaymakamlık hizmet binası ve sağlık ocağı hizmetleri götürüldüğünü anımsattı.

Çamlıbel Polis Karakolu’nun kapatılacağı endişesiyle bölge halkının endişeleri bulunduğunu ileri süren Özdenefe, bölgede tam teşekkülü itfaiye ve sivil savunmanın ne zaman devreye gireceği hakkında açıklama yapmasını istedi.

Özdenefe, bölgede hizmete giren Kaymakamlık hizmet binasının yeterli hizmet veremediğini de savunarak, vatandaşların hizmet binasında online hizmet olmadığı için doğum kağıdı alamadığını savundu.

Kış mevsimi ve yağmur mevsimi başlamasıyla derelerin durumunu da ele almak gerektiğini belirten Özdenefe, kaymakamlıkların derelerde yeterli temizlik gerçekleştirip gerçekleştirmediklerini sordu.

Ülkede bir antrepoda ruhsatsız bir tabancanın kayıp olduğunu ve akibetinin bilinmediğini kaydeden Özdenefe, sözkonusu kayıp tabancanın bir suça karıştıktan sonra mı bulunacağını sordu ve bakanının bu konuda da bilgi vermesini istedi.

Özdeenefe, polis terfileri ile polisin sivile bağlanması konularına da değindi.

ÇAKICI

Bağımsız Milletvekili Mehmet Çakıcı ise mecliste TKP adına konuşma yaptığını ifade ederek, cezaevi, polis, şartlı tahliye, işkence ve vatandaşlık konularına değindi.

Polisin sivile bağlanmasıyla ilgili herhangi bir yasal çalışmanın ortada olmadığı, hükümetin bu konuda bir çalışma yapmadığını savunan Çakıcı, meclise de bununla ilgili bir öneri yapılmadığını kaydetti.

Cezaevi konusunda ise merkezi cezaevine yaptığı ziyaretlerde koşulların çok zor olduğunu gözlemlediği ve hükümlü ile gardiyanların durumlarının iyi olmadığını savunarak, 200 kişilik cezaevinde 400 kişinin kaldığını savundu.

Çakıcı, Merkezi cezaevinin hükümlüleri islah ve çocukları topluma kazandıracak bir yapıda olmadığını da savundu.

Şartlı tahliye tüzüğüne de değinen Çakıcı, tüzüğün iptal edilerek çağdaş, bilimsel yeni bir tüzüğün uygulamaya geçmesi gerektiğini ifade etti.

Geçmişte gardiyanların terfileri konusunda da büyük adaletsizlikler yaşandığını savunan Çakıcı, bu konuya siyasetin de bulaştığını ifade etti.

Vatandaşlık konusuna da değinen Çakıcı, mevcut yasaya göre 5 yıl kalanın hak sahibi olması gerekirken bunun olmadığı ve bu durumun kendinde; “Acaba bunlar arasında seçme mi yapılıyor?” şeklinde bir düşünce oluşturduğunu belirtti.

Çakıcı, bu kapsamda yeni, çağdaş bir vatandaşlık yasasına da ihtiyaç olduğunu söyledi.

Çakıcı, polisin sivile bağlanması için gerekli adımların atılmasını istedi.

Meclisten geçen polisin işkence uyguladığıyla ilgili raporun polise de gönderildiğini hatırlatan Çakıcı, “İşkence yaptığı belirlenen polisler hakkında soruşturma yapıldı mı? Yoksa rapor hasır altı mı edildi. Polisin işkence yapmasının önlenmesiyle ilgili yasal düzenleme yapılmalıdır” dedi.

Çakıcı, Girne emirnamesine de değinerek, 10 katlı binaların yükselmeye devam ettiğini iddia etti.

EVREN

Çakıcı’nın ardından İçişleri Bakanı Kutlu Evren söz aldı.

Evren, göreve gelmesinin ardından gerçekleştirdiği faaliyetleri aktardı.

Yeni cezaevi konusunda adım atıldığını ifade eden Evren, 765 kapasiteli cezaevi yapılması için TC ile protokol imzalandığını kaydetti.

Evren, Cezaevi Projesi için şubat veya Martta Müteahhitler Birliği ile ihaleye çıkılacağını açıkladı.

Evren, Cezaevinde hükümlü ve tutuklularının topluma kazandırılması amacıyla meslek edindirilmeye yönelik aktivitelerin devam ettiğini de belirtti.

Bakan Evren, Cezaevinin işleyişiyle ilgili bazı tüzüklerin de hazır olduğunu söyledi ve yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Muhtarlıkların tamiratı ile ilgili çalışmaları olduğunu da belirten Bakan Evren, sosyal konut projelerinin devam ettiğini, kırsal kesim arsalarının eksik altyapılarının giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Ülkede suç oranlarını azaltmak için Mobese sisteme geçilmesi yönündeki hedeflerini de aktaran Bakan Evren, kameraların öncelikle Girne ve Lefkoşa’da takılacağı ve bunun için 15 milyon TL bütçe ayrılarak onaylandığını söyledi.

Bakan Evren, Belediyelerin sıkıntılarının giderilmesi yerel yönetimlerin daire haline getirilmesi yönünde çalışmaları bulunduğunu ifade etti.

Evren, Yabancılar, Değişiklik ve Muhaceret Yasasından üç bin 500 civarında kişinin yararlandığını da ifade etti.

Mülki yönetimler konusunda ise Lefke’nin ilçe olması yönünde meclis’te ivedilik alındığını ve yakın bir zamanda ilçe olacağını ifade ederek, “Lefke’yi şimdiden tebrik ederim” dedi.

Bazı köylerde kırsal kesim arsaları açılması yönündeki hazırlıkların tamamlandığını hakkında bilgi veren Bakan Evren, 2017 yılında çalışmanın adımlarının atılacağını ifade etti.

Dış temsilciliklerde kimlik başvurusu alınmaya başlanacağını da belirten Bakan Evren, daha sonra sorulan soruları yanıtladı.

Yurttaşlık konusundaki hassasiyetler konusunda bilgi veren Evren, “Vatandaşlıklar konusunda endişeler vardır ama hükümetlerin de kendi görüşleri vardır gayrı yasal ciddi bir durum olduğunu sanmıyorum” dedi.

Çamlıbel’deki Polis Karakolu’nun kapanacağı endişeler konusunda ise, endişelerin yersiz olduğu ve karakolun kapatılmayacağını ifade ederek, aksine Çatalköy ile Karaoğlu’nda da karakollar yapılmasıyla ilgili çalışmaların bulunduğunu söyledi.

Evren, Çamlıbel’deki itfaiye konusunda da İtfaiyenin 24 saat Çamlıbel’de beklediği ve bu konuda sorun bulunmadığını kaydetti.

Ardından İçişleri Bakanlığı bütçesi oyçokluğuyla kabul edildi.