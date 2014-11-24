İçişleri Bakanı Uluçay Öğretmenleri Kutladı

Teberrüken Uluçay, “demokrasi ve adalet duygusu gelişmiş, sadece okulda değil her ortamda öğrenme isteği ile dolu bireylerin yetişmesinde göstermiş oldukları gayret ve fedakarlıklar için” öğretmenleri kutladı.

Uluçay öğretmenler günü nedeniyle yayınladığı mesajda, öğretmenlerin çocukların yetişmesinde büyük rol oynadığını ve her türlü fedakârlığı gösterdiğini belirterek, öğretmenlerin gününü kutladı.

“İdealleri ve vizyonu olan bir nesil yetiştirmek, mutlu ve huzurlu bir toplum inşa etmek temel sorumluluğumuz, sorgulayan, irdeleyen, dünyaya açık bireyler yetiştirmek hedefiniz olmalıdır” diyen Uluçay, aramızdan ayrılan tüm öğretmenleri rahmetle anıp, emekli öğretmenlere verdikleri tüm hizmetler için teşekkür etti ve görev başındaki öğretmenlere başarılar diledi.