İçişleri Bakanı Uluçay, Lefkoşa Muhtarlar Derneği’ni Kabul Etti

İçişleri Bakanı Teberrüken Uluçay, muhtarların yaşadığı sıkıntıların çözümü için yasal düzenleme yapmayı planladıklarını kaydetti.

Uluçay, Derviş Dizliklioğlu başkanlığındaki Lefkoşa Muhtarlar Derneği’ni kabul etti.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Lefkoşa İlçesi Muhtarlar Derneği Başkanı Derviş Dizliklioğlu ile dernek üyelerinden oluşan heyet; muhtarlara verilen ödenek konusunda yaşanan sıkıntının giderilmesi için destek talebinde bulundu.

Kabulde heyet adına konuşma yapan Başkan Dizliklioğlu, muhtarların sorunlarından bahsederek, Muhtarlıklar adına yapılan ödeneklerde yaşanan sorunlara değindi.

Dizliklioğlu, ülkede muhtarlara yürürlükte bulunan aylık asgari ücretin yüzde 50’si oranında mali katkı yapıldığını ve bu katkının da alınabilmesi için fatura ibraz koşulu getirilmesinin muhtarları yalana teşvik ettiğini söyledi.

Dizliklioğlu ayrıca, söz konusu ödeneklerin muhtarların adına çıkarılması ve yaşanan sıkıntıların çözümlenmesi amacı ile yasal düzenlemenin yapılması talebinde bulundu.

ULUÇAY

İçişleri Bakanı Teberrüken Uluçay ise, muhtarların sorunlarının çözülmesi için ilçe kaymakamlıkları ile istişare içerisinde çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Muhtarlara fatura ibraz etmesi şartıyla ödenen katkı payı konusunda yaşanan sıkıntıların uzun zamandır devam etmekte olduğunu belirten Uluçay, geçmiş dönemlerde de bu sorunun çözülmesi için bütçe komitesinde tartışıldığını, ancak konunun maliye mevzuatına uygun hale getirilmesi halinde muhtarların farklı sıkıntılar yaşayacağını belirtti.

Uluçay, 2015 yılında, Belediyeler ile ilgili yapılacak olan düzenlemenin yanı sıra muhtarların yaşadığı sıkıntıların çözümü için de yasal düzenleme yapılmasının planlar arasında olduğunu dile getirdi.