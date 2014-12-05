İçişleri Bakanı Uluçay, Çetinkaya Yöneticilerini Kabul Etti

Lefkoşa, 5 Aralık 14 : İçişleri Bakanı Teberrüken Uluçay, Çetinkaya Türk Spor Kulübü Başkanı Meriç Erülkü ve yönetim kurulunu kabul etti.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Çetinkaya Türk Spor Kulübü Başkanı Meriç Erülkü, uzun süre başkansız kalan ve sıkıntıları olan güzide kulübün yeni başkan ve yönetim kurulu olarak devlet büyüklerine nezaket ziyaretlerinde bulunduklarını söyledi.

Meriç Erülkü, Çetinkaya Futbol Kulübü’nün, Kıbrıs’ın futbol tarihinde başarılarla dolu tarihi bir misyonu bulunduğunu ve Kıbrıs Cumhuriyeti Futbol Federasyonu’nun da kurucuları arasında yer aldığını belirtti.

Erülkü, kulübün Kıbrıs Türk mücadele tarihinde de önemli bir yeri bulunduğunu, bu bağlamda, üstlendikleri yükün ağırlığını bildiklerini ancak sıkıntıları en kısa sürede çözmek için uğraş vereceklerini ifade etti.

ULUÇAY: “BAŞARILARINI TEKRARLAMASINI DİLERİM”

Ziyaret için teşekkür ederek konuşmasına başlayan İçişleri Bakanı Teberrüken Uluçay ise, Çetinkaya Türk Spor Kulübü’nün ülkenin en önemli ve en tarihi kulüplerinden biri olduğunu söyledi.

Uluçay, böyle bir kulübe sahip çıkıldığı için memnuniyetini dile getirdi ve tarihi boyunca başarılar sağlayan kulübün aynı başarıları tekrarlamasını diledi.