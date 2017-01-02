Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Ocak 2017 Pazartesi 06:44

İÇİŞLERİ BAKANI KUTLU EVREN İSTANBUL’DAKİ TERÖR SALDIRISINI KINADI

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, İstanbul’daki terör saldırısını kınadı.

İÇİŞLERİ BAKANI KUTLU EVREN İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISINI KINADI
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
İÇİŞLERİ BAKANI KUTLU EVREN İSTANBUL’DAKİ TERÖR SALDIRISINI KINADI

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, İstanbul’daki terör saldırısını kınadı.

Evren, Türkiye’nin, yükseliş ve gelişimini hazmedemeyen, özellikle Ortadoğu’da sorunlu bölgelerdeki mazlum insanların doğal hamisi olmasını içine sindiremeyen ve bölgesel bir güç olarak varlığından endişe eden güçlerin hedefi haline geldiğini kaydetti.

Evren, İstanbul’da bir gece kulübünde gerçekleştirilen terör eylemi dolayısıyla yayınladığı mesajda, Anavatan Türkiye’nin son derece güçlü ve büyük bir ülke olduğunu ve yaşanan acılara rağmen halkı ile birlikte dirayetli duruş sergileyerek tüm bu zorlukların üstesinde geleceğinden emin olduğunu belirtti.

Türkiye’yi kaosa sürükleyip bu kaos ortamından fayda sağlayacaklarını umanların büyük bir yanılgı içerisinde olduklarını kaydeden Evren, “Anavatan Türkiye yaşadığı her olayın ardından daha da kenetlenmekte ve güçlenerek bu alçakça saldırılara karşı tedbirlerini attırırken, teröre karşı savaşından da zerre kadar taviz vermemektedir” dedi.

Evren “Yeni yılı karşıladığımız ilk saatlerde yaşanan kanlı terör saldırısı diğer saldırılar gibi kalleşçe ve planlı bir şekilde sivillere karşı yapılmıştır. Saldırıyı şiddetle kınar hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dilerim, tüm Türkiye’nin ve Türk ulusunun başı sağ olsun” diyerek, bu zor günde KKTC halkının her zamanki gibi, Türkiye halkının yanında olduğunu ve acısını paylaştığını kaydetti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Kutlu EvrenIstanbulTerör Saldırısı
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yine Trafik Kazası Yine Trafik Kazası
Barbaros Şansal Uçakta Darp Edildi Barbaros Şansal Uçakta Darp Edildi
Dürüst: “Çalışmalara Hava Koşullarının Müsait Olması İle Birlikte Hız Verilecek” Dürüst: “Çalışmalara Hava Koşullarının Müsait...
EMRE ÖZSİN GAÜ ÇETİNKAYA’YADA EMRE ÖZSİN GAÜ ÇETİNKAYA’YADA
BARBAROS ŞANSAL’A BÜYÜK ŞOK BARBAROS ŞANSAL’A BÜYÜK ŞOK
Teröristin Ayağında Dikkat Çeken Detay! Teröristin Ayağında Dikkat Çeken Detay!
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Yine Trafik Kazası

Haberi Oku