İçişleri Bakanı Baybars, üç belediye başkanına sitem etti

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, emirname tartışmalarıyla ilgili olarak Gazimağusa, İskele ve Yeni Boğaziçi belediye başkanlarına sitem etti.



Baybars, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Eski siyaset anlayışı dediğimiz şeyin ne olduğunu her geçen gün birebir yaşayarak öğrenmek çok üzücü. Üzücü olmaktan öte insanların yüzünüze bakarak söylediği şeyleri sonrasında hiç düşünmeden inkar etmeleri ise siyasetteki yozlaşmanın geldiği noktayı gösteriyor. Hep birlikte doğru bir amaç için çıktığımız yolda yaşananlar, maalesef bu bilgilendirmeyi yapmamı zorunlu kıldı.” dedi.



Ayşegül Baybars, yaşanan süreci şu sözlerle aktardı:



“Bakanlığıma bağlı Şehir Planlama Dairesi’nin, Mağusa-İskele-Yeni Boğaziçi İmar Planı hazırlıkları sürerken, planlı gelişme ve sürdürülebilir kalkınma maksatlı imar planı hazırlanıncaya kadar Geçici Emirname Taslağı hazırlamak istemelerini olumlu karşıladım. Mezkur taslak hazırlanır hazırlanmaz, imar yetkilerinin birçoğunu elinde bulunduran ve bölgenin talep ve ihtiyaçlarını daha yakından gözlemleyeceğini düşündüğüm ilgili üç belediyenin başkanını, “emirname taslağı hakkında görüşmek” gündemi ile toplantıya çağırdım. 31/10/2018 tarihinde Bakanlıkta yaptığımız toplantıya, Mağusa ve Yeni Boğaziçi Belediye başkanları teknik personeli ile İskele Belediye Başkanı da yalnız katıldılar. Yapmış olduğumuz toplantıda, sunumu yapan 3 şehir planlama personelim, daire müdürüm, müsteşar ve genel koordinatörüm de bulunmaktaydı. Kendilerine emirname taslağının içeriği anlatılıp, haritalar gösterilmiş, en çok merak edilen katlar, yükseklikler, ön imar çizgileri, inşaat alanları açıklıkla her bölge için benim de huzurumda izah edilmişti. Yine kendilerine nasıl baktıkları sorulduğunda uygun görmüşler, herhangi bir konuda herhangi bir itirazda bulunmamışlar, daha detaylı çalışma için plancılarımın tekrar kendileri ile buluşabilecekleri ifadesi üzerine iki gün sonra 02/11/2018 tarihinde bu sefer Mağusa Belediyesi’nde, başkan ve belediyenin teknik ekibi, Yeni Boğaziçi Belediye Başkan ve teknik personeli ile İskele Belediye Başkanı’na ayrıntılı ve soru-cevaplı bir sunum daha yapılmış, görüş, öneri, ekleme talepleri sorulmuş ve plancılarımın ifadesine göre taslağı uygun bulup ne süre istemişler ne de itiraz etmişlerdir. Bunun üzerine halkın ve her sektörün katılımını sağlamak için katılım ve danışma toplantısını 19/11/2018 tarihinde yapacağımızı açıkladık. O tarihe kadar hiçbir belediye başkanı beni arayıp bu emirname taslağı konusunda çekinceleri olduğunu veya karşı olduklarını ifade etmemişlerdir.”



Bakan Baybars, sunum yapılmadan 10 dakika öncesinde, belediye başkanlarıyla kısa bir görüşmede daha yaptığını ve yine sorularına “emirname çıkmamalı” gibi bir yanıt almadığını vurguladı.



“Halihazırda yaşanan ve benim de dahil kimsenin tasvip etmediği münakaşanın oluştuğu toplantıdan sonra bugün, gazetede okuduklarım beni siyasetin geldiği nokta açısından üzmüştür. Sayın başkanlar, emirname taslağına sonradan hayır demeyi uygun bulduklarını ifade etmiş olsalardı yine şaşırmazdım. Ama yapılan toplantıların, kişiler önünde söylenenlerin, yapılmamış ve söylenmemiş olduğunu ifade etmeleri kabul edilemezdir.” Diyen Baybars, “Mevkiler, makamlar geçici kişiler üzerinde bıraktıklarınız ise kalıcı olduğu unutulmamalıdır.” ifadesini kullandı.



Baybars, “Geçici Emirname Taslağı” konusundaki iddialara da değindi. “Gerek sunum öncesinde gerek meclis kürsüsünde gerekse sunum sırasında söylediğim gibi, bu bir taslaktır, tamamen geçici süre ile imar planının çıkacağı 2019 sonuna kadar geçerli olması düşünülmüştür.” diyen Baybars, taslağı hazırlayan kişilerin, katkı koymak isteyen herkesin görüşüne açık olduklarının altını çizdi.



Ortak akıl çerçevesinde bölge için en doğrusunun bulunabileceğini kaydeden İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, “Görüyorum ki bu da bazı kesimler tarafından çarpıtılmakta ve eskilerin yaptığı gibi ülkeyi emirnamelerle yöneteceğimiz algısı yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu yaratılmaya çalışılan yanlış algının bölge halkına ve geleceğimize hiçbir faydası olmadığını yinelerim. Emirname taslağı, görüşler değerlendirildikten sonra son halini alacak ve imar planı çıkıncaya kadar da geçici mahiyette bir enstrüman olarak kullanılacaktır. Tarihimize, kültürümüze, çevremize sahip çıkacak, koruyarak gelişen, üreterek büyüyen, dünya ile bütünleşen, insanların yaşamaktan, iş yapmaktan mutlu olduğu bir ülkeyi yaratacağız.” dedi.

