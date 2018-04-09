İÇİŞLERİ BAKANI BAYBARS, KIBRIS TÜRK İNSAN HAKLARI VAKFI HEYETİNİ KABUL ETTİ

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Avukat Deniz Düzgün başkanlığındaki Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı heyetini kabul etti.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, kabulde, insan haklarının iyileştirilmesi ve yapılması gereken hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi noktasında neler yapılabileceği ele alındı.

Vakıf yetkilileri görüşmede, gündemde olan Şartlı Tahliye Tüzüğü ile ilgili görüşlerini İçişleri Balkanı Ayşegül Baybars’a ileteceklerini belirtti.

Bakan Baybars da kabulde yaptığı konuşmada, insan hakları ihlallerini içeren sair uygulamalar konusunda önümüzdeki dönemde Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı ile görüş alış verişinde bulunup, işbirliği içerisinde çalışmaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.