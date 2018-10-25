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İçişleri Bakanı Baybars İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu’nu ziyaret etti

İçişleri Bakanı Baybars İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu’nu ziyaret etti

25 Ekim 2018 Perşembe 14:24
İçişleri Bakanı Baybars İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu’nu ziyaret etti

BAYBARS: “İSKELE, CİDDİ İŞLER YAPAN BİR BELEDİYE”

SADIKOĞLU:  “İSKELEMİZİN GELİŞİMİNİ MASAYA YATIRACAĞIZ

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, İskele Belediyesi’ni ziyaret etti.

Ziyarette İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu tarafından karşılanan İçişleri Bakanı’na İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu ile İçişleri Bakanı Özel Kalem Müdürü Aral Moral da eşlik etti.

İskele’de bir dizi temas yapan ve bu kapsamda İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret eden İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, görüşme öncesinde açıklamalarda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ev sahipliğinden ötürü İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür eden Baybars, İskele Belediyesi’nden övgüyle söz etti.

“İskele Belediyesi ciddi anlamda bölgenin birçok alanında hizmet veren ve çok ciddi işler yapan bir belediye” diyen Baybars,  yerel yönetimlerde İskele Belediyesi ile İçişleri Bakanlığı’nın yakın çalıştığını da vurguladı.

İçişleri Bakanı konuşmasının devamında ise şunlara yer verdi:

“İskele büyüyen gelişen ekonomisi,  turizmi ve hatta belki de bir müddet sonra Yüksek Öğrenimde de yerini alabilecek bir bölge. Dolayısıyla bu alanların kişilerin yaşamını rahatsız etmeden yeşil alanları yok edilmediği ve aslında gerçek anlamda bir kentsel dönüşümün sağlanıp da İmar Planının planlı büyümenin ve kalkınmanın yolunu açacağımız bir plan yapacağız. Dolayısıyla İskele Belediyesi’nin bu konudaki görüşleri tabi ki bizim şehir planlama dairesi nezdinde yapmış olduğumuz çalışmalar için çok önemli. Bölge halkının en iyi dinleyicisi aslında yerel yönetimlerdir.Dolayısıyla bizlere verecekleri bilgiler çok önemli.”

SADIKOĞLU

Belediyeden yapılan açıklamaya göre ise, İskele’yi ve İskele Belediyesi’ni ziyaretinden ötürü İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a teşekkür eden İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da görüşme öncesinde yaptığı konuşmada İskele’nin gelişiminin masaya yatırılacağını belirtti.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın birçok konuya vakıf olduğunu ifade eden Sadıkoğlu, Bakan Baybars’ın çabalarıyla ellerinden gelenin fazlasıyla kendilerine yardımcı olduğunu söyledi.

Yerel yönetimler konusunda kendilerine her zaman yardımcı olan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a ve İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu’na ayrıca teşekkür eden Sadıkoğlu, devamında ise şunlara yer verdi: 

“İçişleri bakanımızın yapmış olduğu ziyaret bizi son derece mutlu etmiştir. Tabi ki hızla değişmekte ve gelişmekte olan İskelemiz ile ilgili sorunlarımızı sıkıntılarımızı kendilerine aktaracağız. İskelemizin genelinde olan sorunları sıkıntıları değerlendireceğiz. Bir de tabi ki malum belediyelerin genel anlamda var olan sıkıntılarını değerlendireceğiz. Ama esas olan herhalde en büyük en üstteki başlığımız Master planla ilgili konuları konuşacağız. Çünkü iskelemiz hızla gelişiyor. Nasıl gelişecek hangi doğrultuda gelişecek ve yaşanan sorunları dile getireceğiz”

 

Son Güncelleme: 25.10.2018 18:03
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