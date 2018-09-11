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İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Ankara Temaslarını Tamamladı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Ankara Temaslarını Tamamladı

11 Eylül 2018 Salı 13:55
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Ankara Temaslarını Tamamladı

Resmi temaslarda bulunmak amacıyla dün akşam Ankara’ya giden İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Anıtkabir’i ziyaret etti.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Ankara temaslarını tamamlayan Baybars, saat 14:00’de Anıtkabir’i ziyaret ederek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

“YAPTIĞINIZ DEVRİMLERİ SAHİPLENEN VE BENİMSEYEN BİR HALKIN FERDİ OLARAK…”
 

Baybars, deftere şunları yazdı:

“Ulu Önder Atatürk,

Yaptığınız devrimleri ilk günden itibaren sahiplenen ve benimseyen bir halkın ferdi olarak huzurunuzdayım.

Büyük fedakarlıklar ve mücadeleler sonucu Türk halkını esaretten kurtarıp özgür bir devlet sahibi yapmanız, dünyanın başka yerlerinde olduğu gibi Kıbrıs Türk halkının da özgürlük mücadelesine ışık tutmuştur.

Sizden miras aldığımız ilke ve devrimlerinizle, Kıbrıs Türk halkının kendi kendine yeten bir devlet yapısına erişmesi için bıkmadan, usanmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, sizin göstermiş olduğunuz yolda ilerlemekten asla vazgeçmeyecek olan Kıbrıs Türk halkı adına önünüzde saygı ile eğiliyorum”.
 

Son Güncelleme: 11.09.2018 17:18
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