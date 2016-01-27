İçişleri Bakanı Akansoy Derinya Ve Aplıç Kapılarıyla İgili Açıklama Yaptı

“PROJE İHALESİ SONUÇLANDI. 2.1 MİLYON EURO SERBEST BIRAKILDI”

İçişleri ve Çalışma Bakanı Asım Akansoy, Derinya ve Aplıç kapılarının açılmasına ilişkin UNDP projesinin ihalesinin sonuçlandığını ve Avrupa Komisyonu’nun projenin finansmanı için 2.1 milyon euroyu serbest bıraktığını açıkladı.

Bakan Akansoy, Geçiş Kapıları Komitesi’nin Derinya ve Lefke/ Aplıç kapılarındaki çalışmaları kapsamında gelinen son durumla ilgili bir açıklama yaptı.

İçişleri ve Çalışma Bakanı Asım Akansoy, söz konusu 2.1 milyon euronun 16 Ocak tarihiyle serbest bırakıldığını belirterek şunları söyledi:

"Geçiş Kapıları Teknik Komitesi’nin gündeminde bulunan Lefke/Aplıç ve Derinya sınır kapılarının geçişlere açılabilmesi amacıyla UNDP tarafından açılan proje ihalesi sonuçlanmıştır.

Avrupa Komisyonu tarafından ayrılan 2.1 milyon euro tutarındaki kaynak, UNDP kanalıyla kullanılacaktır. Öncelikle, UNDP tarafından açılan ihaleyi kazanan M-Tas & Ahmet Korukoğlu Ltd., her iki kapıda da yolların KKTC’de kalan bölümlerinin (Lefke’de 1 km, Derinya’da 2.75 km) projelerini hazırlayacaktır.

UNDP ile bu hafta sözleşme imzalaması beklenen ilgili firmanın mart ayı sonuna kadar projeleri hazırlaması öngörülmektedir. Proje hazırlama aşamasında UNDP, ilgili firma, Karayolları Dairemiz ile Planlama İnşaat Dairemiz ile ortak toplantılar yapacak ve projelerin hazırlanmasıyla birlikte, uygulama için UNDP tarafından ayrıca ihaleye çıkılacaktır”.

Her iki kapıda da yolun Güney’de kalan bölümlerinin Kıbrıs Rum tarafının kendi imkanlarıyla yapılacağını vurgulayan Akansoy, Derinya kapısının güney kısmında kalan çok kısa mesafenin ihaleye ihtiyaç duyulmaksızın kısa zamanda yapılabileceğinin ifade edildiğini vurguladı.

Akansoy, Derinya’da ara bölgede bulunan ve mesafesi kısa olan yolun genişletilmesi ve asfaltlanmasının ise iki tarafça birlikte yapılmasının öngörüldüğünü belirtti.

Bakan Akansoy Lefke/Aplıç kapısıyla ilgili de şu bilgileri verdi:

“Lefke/ Aplıç kapısında ise Güney’de kalan bölüm 3.5 km uzunluğundadır ve arazi şartları nedeniyle bir-bir buçuk yılda tamamlanacağı ifade edilmiştir.

Rum tarafının Lefke için proje çalışmalarını kısa bir süre içerisinde tamamlayacağı bilgisi verilmiştir. Lefke’de yolun ara bölgede bulunan 500m’lik bölümü için iki taraf birlikte proje çalışması yürütmektedir. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, ara bölgede uygulamanın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi finansmanı ve UNDP ihalesiyle iki-toplumlu bir konsorsiyum tarafından yapılması konusunda mutabakat sağlanmıştır.

Kapıların açılması için Avrupa Birliği’nin Türk tarafına sağlayacağı mali yardım sadece yol inşaatlarını kapsamaktadır.

Yol inşaatı dışındaki diğer ihtiyaçların belirlenmesi için ilgili kurumlarımızla yürütülen çalışmalar devam etmektedir. Bu çerçevede Derinya ve Lefke/Aplıç Kapısı, son bir ay içerisinde gerek Dışişleri Bakanlığı gerekse Bakanlığımız tarafından birkaç kez ziyaret edilmiş, her iki bakanlıkta konuyla ilgili toplantılar düzenlenmiştir. Bu çalışmaların çok kısa bir sürede sonuçlanması hedeflenmektedir”.

Akansoy, Her iki kapıda da elektrik, telefon/fiber optik, su, telleme gibi altyapı ihtiyaçlarının yanı sıra, askeri ve polis muhaceretin ihtiyaçları da söz konusu olduğunu ifade ederek, bu ihtiyaçların keşif bedellerinin belirlenmesini müteakip altyapı ile ilgili olanlara ek kaynak temin etmek amacıyla Avrupa Birliği’ne başvuruda bulunulacağını açıkladı.

Diğer masraflar için ise, ayrı kaynak temin edilmesi gerekeceğine dikkat çeken Akansoy. Polis Genel Müdürlüğü’nün verdiği bilgiye göre, kapılarda görevlendirilmek üzere polis ve sivil memur olarak toplam 70 civarı ek personel istihdam edilmesi gerekeceğini kaydetti.

Akansoy, Bakanlığına bağlı Tapu Dairesi’nin, Lefke/Aplıç bölgesinde kamulaştırma gerekebilecek parselleri Karayolları Dairesi’yle koordine ederek belirleme aşamasında olduğu bilgisini de verdi.