İçişleri Bakanı Açıkladı!

Şok Olayı İçişleri Bakanı Açıkladıİçişleri Bakanı Asım Akansoy, bir gece kulübünde konsomatristi darp eden bir polisin tutuklandığını açıkladı. Sosyal Medyadan yaptığı açıklamada söz konusu iki polis memuru hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.İşte Bakan Akansoy'un o açıklaması:Ülkemizde en problemli alanlardan bir tanesi "Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri" yasası altında yasal bir zemine kavuşturulmuş mekanlar, bu mekanların işletilmesi ve bu mekanlarda yaşanan çoğu zaman vicdanımızı dağlayan sorunlardır. Son olarak bilgimize gelen bir olayda faaliyet gösteren bir gece kulübünde konsomatris olarak çalışan bir kadının , Gece Kulübünde müşteri olarak bulunan bir polis memuru tarafından darp edildiği ve olay üzerine Gece Kulubü güvenlik görevlileri tarafından yapılan ihbar neticesinde polis ekiplerinin anında müdahale ettiği ve ilgili suçu işlemiş olan polis memuru ve arkadaşının 1 gece gözaltında kalmak kaydı ile tutuklandığı yönündedir. Polis Genel Müdürlüğü 2 polis memuru hakkında soruşturma ve yasal işlem başlatmıştır.Ayrıca İçişleri ve Çalışma Bakanlığı'na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi de yarın şiddete ve istismara maruz kalan kadınla görüşecek ve soruşturma başlatacaktır. Öteyandan İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Hasan Alicik'in , Polis Genel Müdüründen aldığı bilgiye göre Gece Kulübünde çalışan ve darp edilen kadının şikayetini bu gün sabah geri çektiği teyit edilmiştir. Gelen bu bilgi doğrultusunda İçişleri ve Çalışma Bakanlığı olarak bu olayda şiddet mağduru olan kadının şikayetini geri çekmesi ile ilgili herhangi bir psikolojik veya fiziksel bir baskı olup olmadığı, hem Sosyal Hizmetler birimimiz , hem de bizzat şahsım ve ilgili birimler tarafından takip edilecektir.Bu olay bizlere bir kez daha 'Gece Kulübü ve Benzeri İşletme Yerleri' ne yönelik geçmişten gelen devlet politikasının, pek çok açıdan yetersiz olduğunu göstermiştir. Artık bu konuda seks işçiliği ve seks köleliği arasındaki farkı açıkça ortaya koyarak ülkemizde kimsenin seks kölesi olarak çalıştırılmayacağı yasal düzenlemelere ihtiyaç vardır. Konunun artık bir tabu olmaktan çıkarılıp Avrupa'daki yasal örnekleriyle birlikte kamuoyunda tartışılmasında fayda görüyorum.Bir diğer husus ise, polis olarak, görevi halkın güvenliğini sağlamak olan kişilerin şiddetin her türlüsünü uygulamayı kendinde hak görebilmesidir. İçişleri ve Çalışma Bakanlığı olarak insan hakları ve şiddet olgularıyla ilgili toplumsal vicdanımızı zedeleyen bu gibi olayların bir kez daha tekrarlanmaması için gereken tüm önlemleri alacağız.