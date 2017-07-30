İçip İçip Uyuşuyorlar



Codeine ve ACTIDEM’in içeriğindeki etken madde alkolün tesirini artırıyor. Alkol ile birlikte ve kontrolsüzce alınan bu ilaçlar, vücutta uyuşturucu etkisi yaratıyor, dengeyi bozuyor, bilinç kaybına neden oluyor. Bazı durumlarda ölüme bile neden olabiliyorKKTC’de Codeine satışı 2000 yılında yeşil reçeteye tabi edildi. Fasıl 254 Eczacılık ve Zehirler Yasası gereğince eczacı bu ilaçların satışını İlaç ve Eczacılık Dairesi’ne bilgilendirmekle yükümlü. Aynı yasa Codeine ve ACTIDEM şuruplarını reçetesiz satan eczacılara ceza da öngörüyorEczacılar Codeine ve ACTIDEM’e son dönemde talebin arttığına dikkati çekiyor. Özellikle ülkedeki yabancılar bu ilaçlara reçetesiz ulaşmak için talepte bulunduğuna dikkati çeken eczacılar, polisin devreye girmesi gerektiği görüşündeHavadis