İçip İçip Uyuşuyorlar

Codeine ve ACTIDEM isimli ilaçların alkol ile birlikte kullanımları yeniden yaygınlaştı. Codeine yeşil reçeteye tabi, ACTIDEM’in reçetesiz satışı yasak ancak bunu takan yok
UYUŞTURUCU ETKİSİ YAPIYOR: Codeine ve ACTIDEM’in içeriğindeki etken madde alkolün tesirini artırıyor. Alkol ile birlikte ve kontrolsüzce alınan bu ilaçlar, vücutta uyuşturucu etkisi yaratıyor, dengeyi bozuyor, bilinç kaybına neden oluyor. Bazı durumlarda ölüme bile neden olabiliyor
YEŞİL REÇETEYE TABİ: KKTC’de Codeine satışı 2000 yılında yeşil reçeteye tabi edildi. Fasıl 254 Eczacılık ve Zehirler Yasası gereğince eczacı bu ilaçların satışını İlaç ve Eczacılık Dairesi’ne bilgilendirmekle yükümlü. Aynı yasa Codeine ve ACTIDEM şuruplarını reçetesiz satan eczacılara ceza da öngörüyor
YABANCILAR TALEP EDİYOR: Eczacılar Codeine ve ACTIDEM’e son dönemde talebin arttığına dikkati çekiyor. Özellikle ülkedeki yabancılar bu ilaçlara reçetesiz ulaşmak için talepte bulunduğuna dikkati çeken eczacılar, polisin devreye girmesi gerektiği görüşünde
Havadis