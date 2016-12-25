İçip İçip Uçuyoruz!

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Lefkoşa polis müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerinin Cuma akşam kendi sahası içinde 23.00-05.00 saatleri arasında yaptığı operasyonda, bazı alkollü sürücüler görevlilere zor anlar yaşattıLefkoşa polis müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Cuma akşam kendi sahası içinde 23.00-05.00 saatleri arasında trafik kontrolü yaptı. Operasyon boyunca 600 araç kontrol edilirken, 130 araç sürücü hakkında ileri işleme gidildi.20 araç sürücüsü ise muhtelif suçlardan trafikten men edildi.Kontroller sırasında bazı alkollü araç sürücüleri ise polise zor anlar yaşattı.Kaynak: Yeni Bakış/Ahmet İKİDERELİ