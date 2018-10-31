banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
215.345
DOLAR
5.5051
STERLİN
7.0055
EURO
6.2337
Derinya Ve Aplıç Kapıları 12 Kasım’da açılıyor
Derinya Ve Aplıç Kapıları 12...
UBP Tatar’ın Genel Başkanı Seçildiğini karara bağladı
UBP Tatar’ın Genel Başkanı Seçildiğini...
Tornacı teminata bağlandı
Tornacı teminata bağlandı
İçiciden satıcıya ulaşıldı
İçiciden satıcıya ulaşıldı
banner282
Flaş Haber
Lefkoşa’da bıçaklı kavga
Kapat

İçiciden satıcıya ulaşıldı

Lefkoşa’da meydana gelen  “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçlamasıyla tutuklanan zanlılar Berk Kelik ve Hakan Arabacı teminata bağlanmak üzere bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

İçiciden satıcıya ulaşıldı

Lefkoşa’da meydana gelen  “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçlamasıyla tutuklanan zanlılar Berk Kelik ve Hakan Arabacı teminata bağlanmak üzere bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 13:41
İçiciden satıcıya ulaşıldı

İçiciden satıcıya ulaşıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen  “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçlamasıyla tutuklanan zanlılar Berk Kelik ve Hakan Arabacı teminata bağlanmak üzere bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç, 25 Ekim tarihinde, saat 13.00 sıralarında, Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şubesi ekibinin, Gazeteci Kemal Âşık Caddesi üzerinde şüpheli olarak gördüğü Berk Kelik’in üzerinde yapılan aramada,  yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifadesinde konu maddeyi zanlı Hakan Arabacı’dan  200 TL karşılığında aldığının belirlendiğini ve Arabacı’nın da tutuklandığını söyledi. Polis memuru Özkırda mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını zanlı Kelik’in suçunu kabul ettiğini ancak Arabacı’nın kabul etmediğini belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlıların ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile zanlı Berk Kelik’in 1 ayı geçmeyecek şekilde hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesi koşulu ile cezaevinde beklemesine emir verdi. İnan zanlı Arabacı’nın ise yurtdışına çıkışının yasaklanması, 5 TL nakit teminata yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 50 Bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Mahkeme sonunda zanlı Kelik’in annesi fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuSatıcı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özçınar Adem’in Ölümü Dolayısıyla Taziye Mesajı Yayımladı
Özçınar Adem’in Ölümü Dolayısıyla Taziye Mesajı Yayımladı
Derinya Ve Aplıç Kapıları 12 Kasım’da açılıyor
Derinya Ve Aplıç Kapıları 12 Kasım’da açılıyor
Tabipler Birliği Kış Dönemi Öncesi Halka Grip Aşısı Olmayı Tavsiye Etti
Tabipler Birliği Kış Dönemi Öncesi Halka Grip Aşısı Olmayı Tavsiye Etti
Hür-iş’ten Eyleme Gitme Uyarısı
Hür-iş’ten Eyleme Gitme Uyarısı
''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''
''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''
UBP Tatar’ın Genel Başkanı Seçildiğini karara bağladı
UBP Tatar’ın Genel Başkanı Seçildiğini karara bağladı
Tornacı teminata bağlandı
Tornacı teminata bağlandı
Ltb Cadılar Bayramı Kutlamaları Sırasında Güvenliği Sağlamak Amacıyla Bir Dizi Tedbir Aldığını Duyurdu
Ltb Cadılar Bayramı Kutlamaları Sırasında Güvenliği Sağlamak Amacıyla Bir Dizi Tedbir Aldığını Duyurdu
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan İzci Liderlerine Kamp
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan İzci Liderlerine Kamp
Hava-sen’den Cas Çalışanlarına Gıda Yardımı
Hava-sen’den Cas Çalışanlarına Gıda Yardımı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim