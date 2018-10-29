İçiciden satıcıya ulaşıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçlamasıyla tutuklanan zanlı Berk Kelik ve Hakan Arabacı, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Murat Özkırdar olayla ilgili bulguları aktardı. Özkırdar, 25 Ekim tarihinde, saat 13.00 sıralarında, Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şubesi ekibinin, Gazeteci Kemal Âşık Caddesi üzerinde şüpheli olarak gördüğü Berk Kelik’in üzerinde yapılan aramada, yaklaşık iki gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Özkırdar, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifadesinde konu maddeyi zanlı Hakan Arabacı’dan 200 TL karşılığında aldığının belirlendiğini ve Arabacı’nın da tutuklandığını söyledi. Polis memuru Özkırda mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

