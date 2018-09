Icaam 2018 4. Analiz Ve Uygulamalı Matematik Konferansı Ydü Ev Sahipliğinde Yarın Başlıyor

ICAAM 2018 4. ANALİZ VE UYGULAMALI MATEMATİK KONFERANSI YDÜ EV SAHİPLİĞİNDE YARIN BAŞLIYORLefkoşa, 5 Eylül 18 : Matematik ve ilgili alanlarda çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek, yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen teori, metodoloji ve sonuçları paylaşmayı hedef alan ICAAM 2018 4. Analiz ve Uygulamalı Matematik Konferansı, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü ev sahipliğinde başlıyor.YDÜ’den verilen bilgiye göre, çeşitli analiz konuları ile uygulamalı matematik ve modellemeye odaklanan konferans, 6 - 9 Eylül tarihleri arasında Bafra bölgesinde bulunan Concord Otel’de yer alacak.Matematik alanında önemli çalışmalar yapan uzmanların konuşmacı olarak yer alacağı konferansa Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere ve Rusya gibi ülkelerin seçkin üniversitelerinden 10 davetli konuşmacı katılacak. 29 farklı ülkeden 317 kişinin kayıt yaptığı Analiz ve Uygulamalı Matematik Konferansı’nda, 66 bildiri sunulacağı kaydedilen açıklamada, toplam 87 genişletilmiş özetin de Web of Science tarafından taranan AIP Konferans Proceedings’de yayınlanacağı ifade edildi.Açıklamada şöyle denildi:“Konferansta, dünyanın farklı üniversitelerinden gelen matematik eğitiminde uzman akademisyenler analiz, cebir, sayılar teorisi, geometri, topoloji, diferansiyel denklemler, olasılık ve istatistik, uygulamalı matematik, mantık ve matematiğin temelleri, kombinatorik ve matematik eğitimi alanlarında konuşma yapacaklar.ABD University of Florida’dan Prof. Zuhair Nashe, Fransa University of La Rochelle’den Prof. Mokhtar Kirane, Imperial Collge London’dan, Prof. Michael Ruzhansky, Sırbistan University of Nis’ten Prof. Ljubisa D.R. Kocinac, Rusya Moscow Institute of Physics and Technology’den Prof. Alexey Lukashov, ABD Ithaca College’den Prof. Osman Yürekli, Kuveyt American University of the Middle East’den Prof. Agacik Zafer, Kazakistan Institute of Mathematics and Mathematical Modelling’nden Prof. Tynysbek Kalmenov, Kazakh-British Technical University’den Prof. Stanislav Kharin, Kırgızistan Kyrgyz-Russian Slavic University’den Prof. Akylbek Kerimbekov gibi alanında ün yapmış kişiler konuşmacı olarak konferansta yer alacak.Konferansa katılacak olan katılımcıların çalışmaları arasından seçilen yayınlar SCI indeksli olan Spectral Problem in Mathematical Modelling, Bulletin of the Karaganda University-Mathematics, Springer Book Series "Functional Analysis in Interdisciplinary Application II" dergilerinin özel sayılarında ve e-Journal of Analysis and Applied Mathematics dergisinde yayınlanma şansı elde edecekler.”(SEL) FOTOĞRAFLI