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İç çamaşırından uyuşturucu çıktı

Güney’den aldığı uyuşturucu ile Lokmacı Kara Kapısın’dan giriş yaparken yakalanan 19 yaşındaki Hasan Özüdoğru şüpheli hareketler nedeniyle yakayı ele verdi

İç çamaşırından uyuşturucu çıktı

Güney’den aldığı uyuşturucu ile Lokmacı Kara Kapısın’dan giriş yaparken yakalanan 19 yaşındaki Hasan Özüdoğru şüpheli hareketler nedeniyle yakayı ele verdi

22 Mart 2018 Perşembe 08:56
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı
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Lefkoşa Lokmacı Kara Giriş Kapısı’nda önceki gün ülkeye giriş işlemlerini yaptırdığı esnada şüpheli hareketleri ile dikkat çeken Hasan Özüdoğru’nun üzerinde polis arama yaptı.

Zanlının üzerinde yapılan aramada, giymekte olduğu iç çamaşırına gizlenmiş 3 gram Hint Keneviri ele geçirildi.

Suçüstü tutuklanan Özüdoğru, tutukluluk talebiyle dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar,  zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste kalmasına emir verdi.

 

Özüdoğru suçunu itiraf etti

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ozan Özder, Hasan Özüdoğru’nun 20 Mart tarihinde saat 15.30 sıralarında Lokmacı Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapmak istediği esnada şüpheli görülmesi üzerine yapılan üst aramasında iç çamaşırında 3 gram ağırlığında Hint Keneviri bulunduğunu söyledi.

Özder, yapılan sorgulamada zanlının suçunu itiraf ettiğini soruşturmanın devam sürdüğünü belirterek 2 gün tutukluluk talebinde bundu.

Anahtar Kelimeler:
Hasan ÖzüdoğruLokmacı Kara Kapısı
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