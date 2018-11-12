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İbt’den 15 Kasım’a Özel Oyun

“ARAP ALİ AĞIDI” 15 KASIM’DA İSKELE’DE SAHNE ALACAKLefkoşa, 12 Kasım 18 (.): İskele Belediye Tiyatrosu, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nda “Arap Ali Ağıdı” ile seyircisiyle buluşacak. İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Mağusa Limanı Türküsü’ne konu olan Arap Ali Ağıdı, KKTC’nin kuruluş yıldönümü olan 15 Kasım Perşembe günü saat 10.00’da, İskele’de, İskele Ecevit Meydanı’ndaki tören alanında sahnelenecek. Oyun 21 Aralık Şehitler Haftası’nda da İskele AKM’de izleyicisiyle...

İbt’den 15 Kasım’a Özel Oyun

“ARAP ALİ AĞIDI” 15 KASIM’DA İSKELE’DE SAHNE ALACAKLefkoşa, 12 Kasım 18 (.): İskele Belediye Tiyatrosu, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nda “Arap Ali Ağıdı” ile seyircisiyle buluşacak. İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Mağusa Limanı Türküsü’ne konu olan Arap Ali Ağıdı, KKTC’nin kuruluş yıldönümü olan 15 Kasım Perşembe günü saat 10.00’da, İskele’de, İskele Ecevit Meydanı’ndaki tören alanında sahnelenecek. Oyun 21 Aralık Şehitler Haftası’nda da İskele AKM’de izleyicisiyle...

12 Kasım 2018 Pazartesi 11:44
İbt’den 15 Kasım’a Özel Oyun

“ARAP ALİ AĞIDI” 15 KASIM’DA İSKELE’DE SAHNE ALACAK

Lefkoşa, 12 Kasım 18 (.): İskele Belediye Tiyatrosu, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nda “Arap Ali Ağıdı” ile seyircisiyle buluşacak.
İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Mağusa Limanı Türküsü’ne konu olan Arap Ali Ağıdı, KKTC’nin kuruluş yıldönümü olan 15 Kasım Perşembe günü saat 10.00’da, İskele’de, İskele Ecevit Meydanı’ndaki tören alanında sahnelenecek.
Oyun 21 Aralık Şehitler Haftası’nda da İskele AKM’de izleyicisiyle buluşacak.
MAĞUSA LİMANI TÜRKÜSÜ’NÜN HİKÂYESİ
Oyunda, 1943 yılında, 29 yaşındayken İngiliz Sömürge askerleri tarafından öldürülen Arap Ali’nin hayatı anlatılıyor.
Vatanı için canını veren, zulme boyun eğmeyen her Türk için bir sembol haline gelen Arap Ali’nin ölümünün ardından Mağusa Limanı isimli ağıt söylenir.
İBT KADROSU GENİŞLİYOR
İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar’ın yönetmenliğinde İskele Belediye Tiyatrosu oyuncularından Mehmet Burkay Uzun’un anlatımıyla sahnelenecek oyunda Arap Ali’yi canlandıracak isim Burak Fırat.
İskele Belediye personellerinden Bilal Dericioğlu (Meyhaneci) ile Ebru Kırmızı’nın (İngiliz Koloni Askeri) da yer aldığı oyunda Mehmet Sadun(İngiliz Koloni Asker şoförü) Yalçın Arıcı, Arda ilteriş (İngiliz Koloni Askeri), İrem Yılmaz’ın ( Arap Alinin eşi ) yanı sıra çocuk oyuncular Özgür Plaka ve Hürkan Kırmızı da aynı sahneyi paylaşacak.
(TUĞ/ ŞEB) FOTOĞRAFLI
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