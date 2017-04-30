I Mayıs İşçi Bayramı Ve Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin Kuruluş Yıldönümü...

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, 1 Mayıs Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği kuruluş yıldönümü ve İşçi Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kelle mesajında, çok güç şartlar altında çalışan çiftçilerin ekonomiye katkılarının küçümsenemeyeceğini kaydetti ve üretilerek sofralara gelen ürünlerde çiftçinin alın terinin olduğunu belirtti. Kelle, zor şartlarda çalışarak, alın teri döken çiftçilerin Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin gerçek sahibi olduğunu da ifade etti.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin, çiftçi ve köylünün çeşitli sorunlarının çözümünde etkili ve başarılı çalışmalarını kuruluşundan itibaren sürdürdüğünü kaydeden Kelle, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin çiftçinin refah ve mutluluğu için çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

Birliğin artık kurumsallaşma yolunda ilerlediğini ifade eden Kelle, “Bugün örgütlü mücadelesini tamamen çiftçimizin menfaatleri doğrultusunda yürütürken aynı zamanda 74. Yaşını kutlayan birliğimiz adına tüm emekçi, işçi ve çiftçi kardeşlerimizin 1 Mayıs İşçi Bayramını kutlarız” dedi.