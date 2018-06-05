“Hüzünlü ve Gururlu Hikayesiyle Dome Otel” belgeseli KTGB Kompleksi’nde gösterilecek

“Hüzünlü ve Gururlu Hikayesiyle Dome Otel” belgeselinin ikinci gösterimi, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Kompleksi’nde yapılacak.



Gazeteciler Birliğinden yapılan açıklamaya göre, yönetmenliğini ve senaryosunu Simge Çerkezoğlu’nun, görüntü yönetmenliğiniMehmet Alasya’nın üstlendiği belgesel gösterimi 12 Haziran Salı günü saat 20.00’de gerçekleşecek.



Müzikleri Okan Ersan’a ait olan 45 dakikalık belgeselde, Dome Otel’in kuruluşundan bugüne ayrıntılı tarihi bilgiler yanında, otelin ilginç mimarisinden, farklı toplumları buluşturan insan hikâyelerine kadar pek çok farklı konuya yer veriliyor.