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Hüseyin Özgürgün'ün avukatı açıklama yaptı...

Hüseyin Özgürgün'ün avukatı açıklama yaptı...

16 Aralık 2017 Cumartesi 08:57
Hüseyin Özgürgün'ün avukatı açıklama yaptı...
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"Tüm hukuk kurallarını istisnasız herkese uygulayan KKTC Mahkemeleri huzurunda Sn Hüseyin Özgürgün’de, gerekli iddialarını, izahatlerini ve diğer açıklamalarını yapmıştır, yapacaktır..."

Kamuoyunun Dikkatine

15.12.2017 tarihinde bazı gazete ve/veya radyo ve/veya televizyon kanallarında ve/veya diğer yazılı ve/veya görsel ve/veya elektornik haberleşme ağında ve/veya sosyal medya araçlarında Sn Hüseyin Özgürgün’ün askıda bulunan/devam eden davası hakkında, mahkeme huzurunda söylenmiş ve/veya ibraz edilmiş belgeler ile ilgili olarak basın aracılığı ile bir takım olumsuz düşüncelere ve/veya maksatlı algı ve düşüncelere mahal verilmeye çalışıldığı gözlemlenmektedir. Anayasal haklarını kullanan her yurttaş gibi, mahkemede yargılanma ve müdafaa hakkı tanınan Sn Hüseyin Özgürgün’ün, şahsına ve özellikle siyasi durumuna yönelik maksatlı bir biçimde basına verilen bu haberlerin kesinleşmiş bir yargı sonucu olmadan paylaşılmak istenmesinin, erken genel seçimlere yönelik bir çalışma olduğu açık ve şüphe götürmezdir. Tüm hukuk kurallarını istisnasız herkese uygulayan KKTC Mahkemeleri huzurunda Sn Hüseyin Özgürgün’de, gerekli iddialarını, izahatlerini ve diğer açıklamalarını yapmıştır, yapacaktır.  Denetimi tüm yasal organlara açık olan banka hesaplarında Sn Hüseyin Özgürgün’ün maddi kaynaklarının nasıl oluştuğu açıktır ve bu meyanda da kayıtlar özellikle bankada muhafaza edilmektedir, izahatları extreler üzerinde görülmeye müsaittir. Yargı sürecinde olan her yurttaş gibi, adaletin tecellisine herkesin güvenin tam ve sabit olmasına rağmen, bazı basın organları üzerinden ayrı bir algı yaratılmaya, linç politikası güdülmeye çalışıldığına da ayrıca kamuoyunun taktirine bırakır, siyasi ve politik malzeme haline getirilmeye gayret edilen bu ve benzeri haberlere itibar edilmeyeceğine inancımızı belirtiriz. Nihayetinde, Sn Hüseyin Özgürgün aleyhine yürütülen bu ve benzer haberlere yasal işlemi başlatılacağını kamuoyu ile paylaşılır bu ve benzer haberlere itibar edilmemesini be tekrar, rica ederiz.

Saygılarımla,

Sn Hüseyin Özgürgün’ün  avukatı  sıfatı ile Av Şefik Aşçıoğulları

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